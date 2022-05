Prve složene civilizacije izrasle su uz velike rijeke, prije svega jer su se male zajednice morale organizirati kako bi ukrotili poplave. Od Egipta do Kine, temeljni scenarij je bio isti - nametanjem jednog središta moći stasala je i vladajuća elita koja bi potom gradila imperij na plodnim poplavljenim obalama . No jedna civilizacija, neobjašnjivo, krenula je sasvim drugim putem.

Ukleto brdo od kojeg se poplavi

Godine 1914. Rakhaldas Banerji, direktor Zapadnog arheološkog okruga u Bombayu otišao je istražiti niz humaka u blizini grada Dokri u provinciji Sindh, današnjeg Pakistana. Mjesto nikada nije temeljito iskopano jer su mještani vjerovali da je mjesto ukleto i da će svatko tko se popne na humke poplaviti. Dotadašnja istraživanja otkrila su ostatke stupe iz 2. stoljeća prije Krista, no Banerji je vjerovao da su ispod gomila pokopane ruševine mnogo starijeg grada. Do 1922. porasli su interes i intrige oko tajanstvenih humak. Drevni grad Harappa, u tadašnjoj provinciji Punjab u Britanskoj Indiji, sada u Pakistanu, upravo je otkriven i nagovijestio postojanje dotad nepoznate civilizacije koja je postojala prije više tisuća godina.

Ogromna drevna civilizacija izgubljena u povijesti

Banerji je dobio dopuštenje za iskapanje, a arheološka istraživanja su ubrzo nadmašila njegova očekivanja. Nakit, utezi, fino oslikana keramika i brojni četvrtasti pečati koji prikazuju čudne natpise i gravure životinja i ljudi, slični onima koji su već pronađeni u Harappi, počeli su izranjati iz zemlje. Je li moguće da su te predmete izradili ljudi iste kulture kao i oni u Harappi, udaljenoj nekih 680 kilometara? Ta mogućnost bi promijenila drevnu povijest. Pokrenuta su iskapanja velikih razmjera, koju je vodio generalni direktor Arheološkog istraživanja Indije, Sir John Marshall, i nije prošlo dugo prije nego što su istraživanja otkrila golem i vrlo drevni grad Mohenjo Daro. Njegovo ime znači 'Humak mrtvih ljudi', jer je to bio grad koji je tisućama godina bio mrtav, pokopan i zaboravljen.

Udobnosti modernog životima u davnoj prošlosti

Gotovo istovremeno otkriće drevnih gradova u Mohenjo Daru i Harappi dalo je prvi trag o postojanju civilizacije u dolini Inda prije oko 5000 godina koja je bila konkurentna onima poznatim u Egiptu i Mezopotamiji. Sada je poznato da se civilizacija doline Inda, ili civilizacija Harappa kako je ponekad nazivaju, pojavila najmanje 3000 godina prije Krista i da je cvjetala 1200 godina.

Gradovi su pokazali iznimnu razinu gradskog planiranja i ugodnosti, kakva nije viđena idućih dva milenije, sve do rimskih vremena. Kuće su građene od pečene opeke i bile su opremljene kupaonicama, od kojih su mnoge imale sanitarni čvor. Otpadne vode iz njih su odvođene u dobro izgrađene kanalizacijske kanale od opeke koji su se protezali središtem ulica, natkriveni ciglama ili kamenim pločama. Cisterne i bunari fino građeni od klinastih opeka održavali su javne opskrbe pitkom vodom.

Mohenjo Daro se prostirao na ogromnoj površini od preko 100.000 četvornih metara s više od 300 stambenih jedinica. Također se može pohvaliti Velikom kupelji visokom humku poznatom kao citadela, koja gleda na stambeni dio grada. Izgrađena od slojeva pažljivo postavljene cigle, gipsane žbuke i vodootpornog bitumena, kupka je imala čak i svlačionice i sustav grijanja na topli zrak.

Više od 40.000 artefakata pronađenih u iskapanjima pomoglo je istraživačima da sastave sliku života Mohenjodaranaca. Oni uključuju proslavljeni brončani kip polugole plesačice, savršeno oblikovane glinene urne, pladnjeve, pećnice i kamene utege i mjere. Skup izrezbarenih pečata nagovještava sustav prikupljanja prihoda, dok ručno izrezbarene figure kao što su šahovske figure i glinene igračke otkrivaju razigraniju stranu grada.

Vladari za narod, iz naroda

No, čak niti nevjerojatno složeni urbanizam, vodovod i dvokatnice s jasno raspodijeljenim prostorijama tisućama godina prije nove ere nije ono što je zapanjio arheologe. Koliko god su tražili, nisu uspijevali naći raskošnu palaču, a najbliže što je Mohenjo Daro imao hramu bila je velika komunalna kupelj. Ova kultura, čini se, nije poznavala vladajuću klasu, ili ako i jest, onda su vladari živjeli poput svih drugih,a veliki gradski projekti bili su usmjereni da poboljšaju život svima umjesto da se resursi troše na monumentalne građevine za elitu. Gradovi kulture Harappa imali su citadelu, no ona je služila kao komunalni centar ne kao prebivalište odabranih. Koliko su u Mohenju Daru, Harappi i drugim gradovima civilizacije u dolini Inda bili posvećeni svima otkriva još jedan detalj. Kada su iskapanja počela, arheolozi su u šali govorili kako su pronašli "gradove djece", obzirom na velik broj pronađenih igračaka. Ni jedna druga drevna civilizacija, barem ako je suditi po preživjelim materijalnim ostacima, nije bila toliko posvećena razvoju i dobrobiti svoje djece.

Neobjašnjiva propast i misterij 44 kostura

No ubrzo, civilizacija jedinstvena po svom egalitarističkom ustrojstvu počela je propadati. Oko 1800. godine p.n.e arheološki zapisi pokazuju da su gradovi počeli propadati, a naselja napuštana. Činilo se da su standardizirani utezi ispali iz upotrebe, a dokazi o pisanju počeli su nestajati. Oko 1500. godine prije Krista civilizacija je gotovo propala. Što je točno bilo, samo se nagađa, a teorije idu od onih prozaičnih poput promjene klime, do onih koji su uvjereni da je civilizaciju zbrisala ni manje ni više nego atomska bomba.

Na najvišim razinama Mohenjo Daroa, usred miješanja stambenih i industrijskih zgrada, arheolozi pod vodstvom Sir Johna Marshalla, iskopali su nekoliko desetaka ispruženih kostura, ili njihovih dijelova, koji su ležali razbacani po ulicama i kućama. Ukupno su pronađeni posmrtni ostaci 37 muškaraca, žena i djece, dok je kasnijim iskopavanjima otkriveno više, čime se ukupan broj popeo na 44. Ležali su u među ruševinama i krhotinama ili na ulicama u zgrčenim položajima koji su upućivali na nasilnu smrt .

Invazija indoeuropljana

Arheolog Harold Hargreaves, koji je bio odgovoran za iskapanja 1920-ih u najjužnijem području iskopavanja u gradu, napisao je u izvješću o iskapanju da otkriće kostura "izgleda da ukazuje na neku tragediju", a položaj njihovih tijela "daje za pretpostaviti smrtnu agoniju”. Arheolog Ernest Mackey, koji je vodio iskapanja na tom mjestu od 1926. do 1931. složio se, sugerirajući da su ih pobili napadači dok su pokušavali pobjeći iz grada. Sir Mortimer Wheeler, posljednji direktor arheologije u Indiji koji je iskapao u Mohenjo Daru 50-ih, tvrdili su da su svi bili žrtve masakra što ukazuje na to da je je civilizacija Inda, pala pod oružanom invazijom indoarijaca, indoeuropskih nomadskih došljaka sa sjeverozapada, za koje se smatra da su se naselili u Indiji tijekom drugog tisućljeća p.n.e.. Wheeler je tvrdio da posmrtni ostaci pripadaju pojedincima koji su branili grad u posljednjim satima. Bio je toliko uvjerljiv da je ova teorija postala prihvaćena verzija sudbine Mohenjo Daroa.

Bez tragova bitke

Međutim, da bi teorija masakra bila valjano objašnjenje za raštrkane ostatke četrdesetčetvorke, dr. George Dales, jedan od posljednjih arheologa koji je iskopao mjesto, ističe da nam treba puno više od čudnog i nasumično pozicioniranje ostataka: “Gdje su spaljene tvrđave, vrhovi strijela, oružje, komadi oklopa, smrskana kola i tijela osvajača i branitelja?”, pita se u svom radu The Mythical Massacre at Mohenjo Daro. Odgovor je da unatoč opsežnim iskopavanjima u Mohenjo Darou, nijedno nikada nije pronađeno.

“Nema razine razaranja koja pokriva posljednje razdoblje grada, nema znakova opsežnog spaljivanja, nema tijela ratnika obučenih u oklop i okruženih ratnim oružjem”, piše dr. Dales. “Tvrđava, jedini utvrđeni dio grada, nije dala nikakve dokaze o konačnoj obrani.”

Daljnji dokazi koji razotkrivaju teoriju masakra došli su u obliku preciznijeg datiranja dodijeljenih različitim slojevima ruševina u Mohenjo Daru, kao i samim kosturima. Jedna istraga, na primjer, ispitala je ostatke pronađene u ulici poznatoj kao Aveniji mrtvaca. Dijelovi kostura bili su razbacani, postavljeni dijagonalno preko nekadašnje uske ulice, dajući dojam da je osoba ubijena na ulici i ostavljena tamo. Međutim, arheolog dr. Dales izvještava da je datiranje otkrilo da je staza pripadala srednjem razdoblju civilizacije doline Inda (otprilike 2600. pr. Kr. do 1700. pr. Kr.), ali kostur nije ležao izravno na površini staze i čini se da je propao kroz krhotine. iz kuće obnovljene preko ulice u kasnom razdoblju (1700. do 1300. pr. Kr.).

Gdje su grobovi?

Sada se vjeruje da bi moglo proći i do 1000 godina između vremena kada su neke osobe umrle, što znači da nije bilo jedne tragedije koja je ubila četrdeset četvero, a zapravo su svi možda umrli vrlo prirodnom smrću bez događaja. Arheolozi procjenjuju da je na svom vrhuncu Mohenjo Daro bio dom za oko 40.000 ljudi. Pa zašto samo četrdeset četiri tijela? Do danas u Mohenjo Daru ili njegovoj okolini nikada nije pronađeno groblje. Ako se takvo mjesto ikada pronađe, moglo bi ponuditi ključ za odgovor na mnoga pitanja koja još uvijek ostaju o ovoj impresivnoj civilizaciji.

Dakle, što je dovelo do konačne smrti Mohenjo Daroa, a zapravo i civilizacije u cjelini?

Možda nikada nećemo znati sa sigurnošću, ali čini se da su brojni čimbenici odigrali značajnu ulogu u njegovom padu. Rijeka Ind je bila sklona mijenjanju svog toka i kroz stoljeća se postupno kretala prema istoku, što je povremeno dovodilo do poplava unutar granica grada. Doista, činilo se da su masivne platforme od opeke na kojima je izgrađen grad i utvrde oko njegovih dijelova dizajnirane da pružaju zaštitu od takvih poplava. Međutim, istraživanja su otkrila značajne dokaze o poplavama u Mohenjo Daru u obliku mnogih slojeva muljevite gline. Uvjeti bi bili idealni za širenje bolesti koje se prenose vodom, posebno kolere, iako se ne može dokazati da su se pojavile epidemije kolere.

Otprilike u isto vrijeme, Mezopotamija, njihov glavni trgovinski partner, prolazila je kroz ogromna politička previranja i to je moglo uzrokovati kolaps trgovinskih mreža, što bi imalo ogroman utjecaj u cijeloj regiji doline Inda.

Misterij četrdeset i četiri možda je riješen, ali je potreban kontinuirani arheološki i antropološki rad diljem Indije i Pakistana kako bi se otkrile posljednje tajne ove zagonetne civilizacije.