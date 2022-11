Julie, medicinska sestra koja radi na odjelu palijativne njege, svojim snimkama na TikToku pomaže mnogima da lakše prihvate smrt svojih bližnjih i s mnogo empatije otkriva šta se događa u njihovim posljednjim trenucima.

Ovog puta Julie je progovorila o fenomenu o kojem se ne priča dovoljno često, a koji je ona primijetila iz vlastitog iskustva rada s ljudima na samrti. Postoji, naime, jedna medicinski neobjašnjiva pojava, fenomen, kako ga ona zove, a koji je također veoma čest kod umirućih osoba.

Biramo li kada ćemo umrijeti?

"Vidjela sam ovaj fenomen bezbroj puta, ne mogu ga objasniti, ali mi se sviđa. Ljudi biraju kada će umrijeti. Čekaju da svi dođu u bolničku sobu ili da stignu izdaleka ako ne žive u istom gradu. Vidjela sam i obrnutu situaciju. To su osobe koje žele umrijeti same i koje čekaju da svi odu kako bi se zauvijek ugasile. Tek kad njihovi bližnji odu kući, one umru", otkrila je sestra Julie.

Možemo li doista sami odabrati kada ćemo umrijeti? Ova medicinska sestra, poučena vlastitim iskustvom, vjeruje da - možemo.

"Viđala sam to iznova i iznova. Ljudi zapravo odaberu dan i datum kada će umrijeti. Zašto se ovo događa, kako i događa li se stalno? Ne, ali se događa dovoljno često da možemo govoriti o tom fenomenu. Zašto? Jednostavno ne znamo", zaključila je Julie.