U Hrvatskoj godinama postoji problem rotiranja radnika, odnosno brzih odlazaka i dolazaka radnika. Mnogi ne žele više slušati laži svojih poslodavaca da će dobiti povišicu ili da će napredovati na bolju poziciju te daju otkaz bez puno razmišljanja jer znaju da se ništa neće promijeniti i ne žele više gubiti svoje vrijeme. Čak i u ovo doba inflacije, sve više čujemo da brojni ljudi daju otkaze. Troškovi života su toliko porasli da ljudi traže načine kako se snaći i preživjeti, a puno češće se odlučuju zbog nepovoljne financijske situacije napustiti Hrvatsku i uputiti se u bolji život. Kako nemaju dovoljno sredstva za otići u drugu državu, primorani su prodati svoje automobile i vikendice da mogu započeti život dalje.

Malo se priča o tome što su sve Hrvati morali napraviti kako bi se snašli da mogu svojoj obitelji priuštiti hranu na stolu svaki dan, ali sve češće se mogu čuti te priče i dok hodate ulicom. Danas se može reći da je sretnik onaj koji radi posao koji voli i da je za njega dobro plaćen. Osim niskih plaća, Hrvati se suočavaju sa šefovima koji ih maltretiraju tijekom i izvan radnog vremena pa tako zaposlenici ostaju i bez svog slobodnog vremena. Postoji puno situacija kada se radnici iskorištavaju pa im poslodavci niti ne isplate zaslužene plaće. Iako se vole voditi time da uvijek postoji netko tko će raditi za tu plaću, učestalim rotiranjem radnika ugrožavaju kvalitetu posla, ali i u konačnici, nitko neće trpjeti takve uvjete pa će otići.

Brojni su razlozi zbog kojih su Hrvati odlučili dati otkaz, a mi vam u serijalu Dajem otkaz! donosimo njihove priče. Matej nam je ispričao kako mu je voditeljica rekla da je njegov zadatak kao medicinskom maseru pružati gostima sretne završetke što se protivilo njegovom moralu zbog čega je dao otkaz.

'Tražili su da pružam sretne završetke'

Matej (30): Završio sam tečaj za medicinskog masera prije osam godina jer sam to htio raditi, otvoriti obrt i masirati, ali kada sam malo više istražio po internetu o tome i vidio koliki bi mi bili troškovi zbog otvaranja obrta, bilo me je strah hoću li se moći financirati od toga. U početku nisam imao dosta klijenata za masaže nego sam vježbao sa susjedima da vidim kako mi ide i oni su bili zadovoljni. Kad sam vidio koliko treba novčanih sredstava i dokumentacije, odustao sam od obrta. Došao je sajam poslova u jednoj hotelskoj grupaciji na moru i tražili su medicinske masere pa sam se prijavio. Nakon par dana su me zvali na probu od par dana da odradimo vježbu na ljudima koji su se isto prijavili. Sve su bile cure, samo sam ja bio muškarac. Svaki dan smo išli na vježbe i pokazivali nadređenima kako radimo. Mene su masirale žene i ja njih, sve je izgledalo normalno, rekli su da sam se dobro pokazao, da dobro radim te da će me zaposliti. Kad sam počeo raditi u hotelu kao maser, prva dva tjedna je sve bilo sve u redu, imao sam muške i ženske klijente. Bio sam zadovoljan uvjetima poslodavca, obećanom plaćom, radnim satima i kolegama s kojima sam radio, iako sam bio jedini muški maser.

Jedan dan su mi rekli da ću masirati jednu stariju ženu, kada sam došao do žene, ona me je navodila da želi oralni užitak, što mi je predstavljalo veliku nelagodu te sam joj objasnio da sam medicinski maser, da joj mogu pružiti samo profesionalnu masažu. Gošća je inzistirala na svom sretnom završetku i rekla je da će me prijaviti voditeljici odjela jer joj je ona obećala da će dobiti što je tražila. Otišao sam kod svoje voditeljice i objasnio joj što se dogodilo, mislio sam da je došlo do greške u komunikaciji, ali šokiralo me što mi je tada rekla. Moja voditeljica mi je rekla: "Mislila sam da znaš zašto smo te angažirali, zadatak nam je pružati sretne završetke klijentima, neki će tražiti obične masaže, a neki će htjeti sretne završetke, mi smo tu da im ispunimo sve želje." Nisam mogao vjerovati što čujem i odmah sam joj rekao da dajem otkaz, da to nije nešto što želim raditi. Vjernik sam, idem u crkvu i nisam htio pristati na takav rad. Na kraju mi uopće nisu platili moja odrađena dva tjedna, a radi se o poznatoj hotelskoj grupaciji. Priznajem da mi je bilo čudno što su samo žene zaposlene, možda su one radile oralne masaže, a svakako mogu dodati da su nas na praksi sa strane nadgledali muškarci, koje nisam odmah vidio. Bilo mi je drago što sam otišao i spasio se od tamo, rekao je Matej.

Problem s ugovorima i niskim plaćama

Poslodavcima poručujem da ne znaju što rade jer ćemo uskoro svi napustiti Hrvatsku zbog njihovih nehumanih uvjeta, kratkoročnih ugovora i mizernih plaća od kojih ne možemo živjeti. Važno je da daju više prilika strancima, dok mi, koji smo iz Hrvatske, nemamo priliku za normalan život te nam samo produžuju ugovore i ne daju prilike za napredovanjem. Također, ono što je isto problem je to što stariji radnici ne žele pomoći, ne postoji timski rad te stalno podmeću i kritiziraju. Očito je da poslodavci u Hrvatskoj ne žele zadržati Hrvate kao svoje zaposlenike i da će radije plaćati strance nego nas. Imam osjećaj kao da se ništa neće nikad promijeniti i da ću i ja morati napustiti državu.

Voditelji bi se trebali fokusirati na svoje djelatnike odjela i komunicirati s njima kako bi bolje surađivali kao tim, a mogućnost napredovanja i povećanja plaća bi trebalo biti nešto što se može lako ostvariti, a ne biti neizvedivo, poručio je Matej.