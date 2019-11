‘MASTERS OF DIRT’ JE ADRENALINSKI SHOW ZA CIJELU OBITELJ: Djeca do 6 godina imaju slobodan ulaz!

Vratolomije koje prkose svim zakonima fizike, nevjerojatni skokovi i flipovi, potezi i trikovi koji oduzimaju dah, sve to očekuje publiku u subotu, 28. prosinca

Najbolji svjetski freestyle virtuozi na motociklima, biciklima i quadovima, “Masters of Dirt”, uskoro stižu u Zagreb!

MAESTRALNI TRIKOVI KOJI ODUZIMAJU DAH: ‘Masters of Dirt Total Freestyle’ spektakl u centru Zagreba

Automobili, motori, bicikli, sva prijevozna sredstva na kotačima od pamtivijeka interesiraju i fasciniraju, a kada se tome doda brzina i neustrašivost, nastaje show vrijedan gledanja.

Vratolomije koje prkose svim zakonima fizike, nevjerojatni skokovi i flipovi, potezi i trikovi koji oduzimaju dah, sve to očekuje publiku u subotu, 28. prosinca 2019. u Areni Zagreb.

Skokovi do 14 metara

Ljubav i zanimanje prema motorima i automobilima je ona koju dijele i maleni i veliki, a “Masters of Dirt” genijalci spremaju se oduševiti vratolomijama u kojima se vidi sva raskoš i potencijal motornih vozila! Kako bi show mogli doživjeti i oni najmanji, osiguran je besplatan ulaz djeci do 6 godina*.

Publiku u Areni oduševit će skokovi do čak 14 metara u visinu na poligonu dugačkom 24 metara uz vrhunsku pirotehniku i žestoku glazbenu podlogu službenog DJ-a Mosakena te “Fuel Girls” plesačice iz Velike Britanije.

Glavna zvijezda “Masters of Dirt” spektakla u Areni Zagreb bit će megapopularni FMX šampion Kai Haase, koji je prvi u svijetu izveo FMX flat-drop backflip sa svojim motociklom na zemlji i to s rampe visoke nevjerojatnih 10 metara.

Više od motocross showa

Uz njega, tu je i Aleš Rozman koji će izvesti backflip na quadu te ultimativna zvijezda freestyle planinskog bicikliranja Adolf Silva, koji će oduševiti zagrebačku publiku triple backflipom na svom MTB-u. Najpoznatiji svjetski freestyleri, 28. prosinca, u Zagreb dolaze u sklopu turneje “Masters of Dirt Total Freestyle Tour 2019”.

Masters of Dirt je više od motocross showa. To je uistinu spektakularni spoj adrenalina, nevjerojatnih vještina i izvedbi na granici (ne)mogućega. Prije šest godina prvi put gostovali su u Zagrebu i u prepunoj Areni ostavili sve bez daha. Ove godine vraćaju se na isto mjesto, no još bolji, još nepredvidljiviji, još brži i još luđi.

*Djeca mlađa od 6 godina imaju besplatan ulaz uz uvjet da ne zauzimaju dodatnu stolicu. Ulaznice se mogu kupiti na Eventim.hr.