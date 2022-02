Ena Friedrich i Josipa Karimović samo su neke od brojnih Hrvatica koje zarađuju novac objavom erotskih snimki na OnlyFansu. One su za "Provjereno" Nove TV kazale kako se tu ne radi o prostituciji.

"Nisam se nikad ni vidjela ni rukovala, a kamoli išta intimnije, tako da je meni to ogromna razlika", kazala je Ena.

Josipa, pak, kaže kako je u svijetu sasvim normalno da se na taj način zarađuje.

"Nije to samo ono što radim ja i ostale djevojke u Hrvatskoj i na Balkanu. To je nešto što cijeli svijet radi i svi to znamo, samo što smo mi u nekoj manjoj sredini gdje to nije toliko ni popularno ni odobreno od ljudi", istaknula je.

Ena je udana te ima desetomjesečnog sinčića, a magistrirala je povijest umjetnosti, znanstveni smjer. Ona nije radila zbog pandemije koronavirusa, pa je odlučila zarađivati objavom golišavih sadržaja na OnlyFans platformi. Njezin suprug nagleda i vodi tu stranicu.

'To je normalan posao'

"Išla sam napraviti par fotki za Instagram u kupaćem. Rekla sam mužu da ću objaviti slike i na OnlyFansu jer nisam već dugo. On mi je odgovorio: 'Daj im barem malo mesa, da nije ista stvar", otkrila je Ena.

Njezin suprug tvrdi da oni taj svoj posao normalno odrađuju.

"Normalno, to je posao koji se odradi pod normalno. Kako netko ide u trgovinu ili u banku, tako i mi. Nekome je tabu, nekome je normalno, nekome je to jadno, nekome sramota – svatko ima svoju publiku", kazao je.

No, okolina na njihov posao ne gleda baš kao na normalan. Ipak, Enini roditelji su prihvatili da im se kći fotografira gola.

"Njima je najbitnije da nisam narkomanka, da nisam s nekakvim oženjenim frajerom, da me ne mlati. Hoću li se ja slikati gola ili ne, to im je onako: 'Radi gluposti, vidi je.' Više im smetaju moje tetovaže", istaknula je Ena koja je maćeha dvoje djece.

"Ja sam maćeha dvoje djece koje su malo starije, ali cure su normalne i nećemo ih odgajati da budu neki zatucani idioti. Tako da mislim da će se jednog dana isto moći normalno razgovarati s njima o svemu."

'Ne smatra se dobrim primjerom mladima'

Josipa je ekonomistica iz Vinkovaca, a skida se na OnlyFansu kako bi luksuzno živjela.

"Ne radim da se prehranim. Gladna nisam, žedna nisam nikad bila niti ću ikad biti. Radim to da živim luksuzno, da sebi ostvarim ono što sam kao djevojčica sanjala", pojasnila je.

Ona za svoj sadržaj naplaćuje između pet i 50 dolara mjesečno, a prvu plaću potrošila je na uređenje kuće.

"Prvi novci kad su sjeli čudila sam se je li to moguće. Prva isplata je bila šok. Odmah sam išla kupiti krevet, ormar i sve što trebam da opremim kuću. Tko zna je li ovo stvarno i događa li se meni?", istaknula je.

Josipa je svoj profil otvorila prije tri godine te je s vremenom otkrila i roditeljima čime se bavi. Oni su to prihvatili, a Josipa je najviše strahovala što će joj majka reći. No, ona se ne smatra dobrim primjerom mladima.

"Ja za sebe osobno smatram da nisam dobar primjer mlađim generacijama jer znam puno djevojaka koje su mlađe od mene i koje me prate na društvenim mrežama. One vide da sam ja danas ovdje, sutra ondje, one vide samo ono što ja prikažem", rekla je.