Rachel McIntyre (32) i Josh Duncan (32) podijelili su snimke na kojima se smiju i seksaju uz nadgrobni spomenik na edinburškom groblju Greyfriars Kirkyardu, piše The Sun.

Zgroženi mještani rekli su da su scene "potpuno neprihvatljive" u turističkoj atrakciji Edinburgha. No, Rachel, koja naplaćuje 10 funti mjesečno za pristup eksplicitnom sadržaju na stranici za odrasle OnlyFans, rekla je za Scottish Sun u nedjelju:

“Ne vidimo to kao nepoštovanje. To se stalno događa na groblju, samo što većina ljudi to ne snima. Prirodno je imati seks, uključujući i ljude na tom groblju. Imaš samo jedan život pa ga možeš i živjeti. To je najbolji posao koji sam ikad imala.”

'Mama će biti užasnuta'

Rachel tvrdi da joj pornografski rad donosi do 2.000 funti mjesečno i da je Josh zbog toga uspio napustiti svoj posao zaštitarke. Također snima seks-pozitivne TikTok videozapise gdje govori o svom životu svingerice pred gotovo 14.000 pratitelja. No, rekla je o groblju: "Moja će mama biti užasnuta jer je prilično religiozna." Volonterska skupina The Friends of Greyfriars Kirkyard sinoć je osudila par.

Glasnogovornica Charlotte Golledge rekla je: “Ovakvo ponašanje je potpuno neprihvatljivo.” Vijeće Edinburgha priopćilo je da provodi rutinske patrole. Glasnogovornik je dodao: "Ne smatramo snimanje takve prirode prikladnim za ovu lokaciju ili bilo koji javni vanjski prostor."

Reagirala je i škotska Crkva: “Osjećamo se povrijeđeno i ljutito što bi itko mislio da je ovakva aktivnost prikladna na groblju. To je posebno svetište i zeleni prostor u kojem ljudi uživaju provoditi vrijeme za duhovnu kontemplaciju.”