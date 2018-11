LJUDI S NAJČUDNIJIM CIMERIMA OTVORILI DUŠU: ‘Tresao se krevet, mislio sam da masturbira, kad ono…’

Ako ste mislili da vi dijelite stan s totalnim luđacima, utješite se da uvijek može biti gore

Ako ste studirali izvan svoga grada, onda ste vjerojatno imali cimera ili cimericu s kojom ste dijelili troškove stanovanja. Obično je to nepoznata osoba do koje ste došli preko oglasa i ne prođe uvijek sve onako kako ste zamislili. Na prvom sastanku će vam se možda smiješiti i biti simpatična, ali tek kada s nekim živite, vidite da ljudi znaju biti nepredvidivi ili čak čudni. Grupica žena i muškaraca je na forumu Quora podijelila svoja najneobičnija iskustva s cimerima.

Jedan je korisnik ispričao kako je sa svojim cimerom imao krevet na kat. On je spavao gore, a cimer dolje. Jednog jutra ga je, kako kaže, probudila “nasilna trešnja kreveta” i on je zaključio da njegov cimer masturbira. Ispočetka se pretvarao da je sve u redu, ali tek kada je tijekom dana cimeru uputio sugestivan pogled, shvatio je da nešto nije u redu. “Gledao me tupo i bilo je prilično neugodno. Pitao sam ga podrugljivo kako je spavao, a na kraju se ispostavilo da frajer boluje od dijabetesa i da je imao napadaj, a nije kupio inzulin jer je štedio novac. Mogao je umrijeti.”

Najjeziviji cimer na svijetu

Žena je napisala da joj se cimerica doselila u stan, a bila je užasno neuredna. Njezina je soba, kaže, bila zatrpana od poda do stropa. “Bilo je gore nego u štali, hrana i odjeća su bile na podu. Na krevetu je držala boce piva, čikove cigareta i ostatke hrane”, ispričala je. To joj nije imalo smisla jer je cura izvana izgledala vrlo sofisticirano i uglađeno te koristila skupu šminku. Najgore joj je ipak bilo kada je otkrila da nepoznat muškarac obilazi oko njihove kuće. Ispostavilo se da ga je pozvala cimerica nakon što je prijetio da će se baciti s balkona.

Netko je podijelio čitav popis “bizarnih postupaka”. Njegov cimer je bio nesposoban komunicirati. “Svaki put kad bih pokušao započeti neki razgovor, on bi odmah otišao u suprotnom smjeru. “Noću je trčao po stanu i lupao vratima. Čuo bih ga oko dva u noći kako trči po stepenicama gore-dolje i nabija vratima od kupaonice i svoje sobe. Kada sam ga upozorio, nije uopće htio slušati niti ga je bilo briga. Pričao je glasno sam sa sobom i psovao bez ikkava razloga. Samo smo nas dvojica bili u tom stanu i nisam imao pojma na koga psuje ni zašto se smije. Izgledalo je jako jezivo jer se činio kao čovjek bez emocija”, zaključio je forumaš.