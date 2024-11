Životinje za sve pronađu lijek u prirodi: Evo koje biljke koriste za određene tegobe

Nije neuobičajeno da si životinje pokušavaju pomoći kad su bolesne, pa u prirodi traže biljke koje bi im mogle pomoći. Zoofarmakognozija proučava kako divlje životinje izabiru te koriste specifično raslinje s određenim ljekovitim svojstvima kako bi tretirale razne bolesti i zaštitile se od parazita. Ovo ponašanje primijećeno je kod različitih vrsta, od primata do ptica i insekata. Časopisi Kota College of Pharmacy, University of Iowa, The New York Times i Oxford Academic naveli su koje biljke životinje koriste kako bi se liječile.