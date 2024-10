Ova kujica prošla je kalvariju: 'Bježala od ljudi i skrivala se, a gledajte je sad'

Azil za napuštene životinje Udruga Pobjede iz Osijeka postao je privremeni dom jednoj pesici znakovitog imena Salma. Ovo predivno malo stvorenje ima mučnu životnu priču jer je prije mjesec dana doslovno odbačena kod katakombi, no volonterke iz azila pobrinule su se da njen život krene putem sreće i sada joj još samo treba njen zavijek dom i udomitelj kojem će svojom veselom naravi uljepšavati i obogatiti život.

Ime Salma dala joj je volonterka Martina, koja joj je ujedno i vratila vjeru i povjerenje u ljude, a na arapskom znači "mir" jer je isprva povučena i prestrašena pesica utočište pronašla u Kapelici Kraljice mira. Salma je stara oko godinu i pol dana te je zbog trauma koje su joj nanijeli bježala od ljudi kad ju je Martina pronašla.

"Ona, srećom, nedaleko živi i svaki dan joj je donosila hranu, pa je onda malo tako sjedila tamo, pa pričala s njom, pa joj je Salma neki dan uzela hranu iz ruke", objasnili su na Facebooku osječkog azila, a pošto su primijetili da se tjera, odlučili su je što prije odvesti u sklonište. Volonteri su mislili da će to biti problem, no Salma je sama i svojevoljno na njihovo iznenađenje ušla u Martinin automobil.

"Mislile smo da će u azilu biti s njom 'rodeo', ali ne, očito je Martina probila tu barijeru, očito joj je vratila vjeru u ljude", istaknuli su iz azila.

Salma je u azil stigla u petak navečer, a volonterka Maša Riznić upoznala ju je u subotu.

"Mislili smo da će biti nezgodno s njom zato što joj je dugo trebalo vremena da se opusti i da nam priđe i dođe. U subotu ujutro sam trebala otići šetati s njom i znala sam da je uplašena kad sam joj prišla. Odlučila sam joj dati malo vremena i čučnula sam pored nje. I kako sam ja to učinila, njoj nije trebalo ni 20 sekundi da ona dođe do mene, da se krene maziti. Znači, ona je toliko jedna divna i draga pesica, da je to nevjerojatno", rekla nam je.

Druželjubiva je i umiljata

Maša tvrdi da je Salma na povodcu hodala bez problema pored nje, cijelo vrijeme iza njenih nogu.

"Znači, ponašala se kao da je bila kod kuće kod nekog socijalizirana, a ne kao da smo je našli u divljini napuštenu i traumatiziranu kod Kapelice Kraljice mira, tako je ona ustvari djelovala", istaknula je.

Foto: Udruga Pobjede iz Osijeka

"Što se tiče Salmine njege, idemo sa svime što je u protokolu. Znači, pregled veterinara, tretiranje vanjskih i unutarnjih parazita, cijepljenje protiv virusnih bolesti itd. Mi smo je čipirali. Kod nje se vidi da je ona nedavno imala bebe kojima, nažalost, nema traga. Ona je vjerojatno izbačena iz doma u kojem je bila, a ne znamo gdje su njene bebe", otkrila je Maša.

Salma se dobro slaže s drugim psima, druželjubiva je i umiljata.

"Super je draga pesica. Bit će veseljakuša, samo da se još malo opusti. Ona će biti i sterilizirana kad za to dođe vrijeme, a ako se tko javi ranije da bi je udomio, za nju potpisujemo privremeni ugovor, i naravno sve dalje ide bez ikakvog troška za udomitelje. Idealan udomitelj treba biti netko tko će dosta šetati s njom, jer je mlada i aktivna. Netko tko voli veselog i privrženog psa i šetnje", objasnila je Maša.

Ako želite upoznati Salmu ili je udomiti ili, pak, biti njeni kum ili kuma, javite se volonterima na broj 095 872 3087, mail pobjede@gmail.com, inbox Facebook Udruga Pobjede iz Osijeka ili se jednostavno došetajte i poigrajte s njom na adresi Nemetin 171 a u Osijeku.

