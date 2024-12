Ovaj kalendar ima 13 mjeseci i 15 zvijezda, a krase ga dlakavci iz osječkog azila

Azil za napuštene životinje Udruga Pobjede iz Osijeka za sve psoljupce pripremio je "najljepši kalendar na svijetu", a na njemu su pozirali psi koji se nalaze u skloništu.

Iz Azila su poručili da je njihov kalendar "jedini koji ima 13 mjeseci i 15 zvijezda" te su otkrili gdje ga sve možete nabaviti. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Promocija najljepšeg kalendara na svijetu, kako ga svi keroljupci zovu, onog za koji svake godine poziraju psi osječkoga Azila Udruge Pobjede, ove godine izlazi u potpuno novom izdanju!

Foto: Udruga Pobjede iz Osijeka

Jedini kalendar koji ima 13 mjeseci i 15 zvijezda, ugledat će svjetlo dana na promociji koja će se održati u utorak 10. prosinca u 20 sati, u sklopu Adventa, na trgu u Tvrđi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Sve je to rokenrol'

Program koji će istovremeno ispratiti staru i, s lijepim željama i planovima, izazvati Novu godinu, kao i obično bit će topao i pun svega onoga zbog čega se s ponosom možemo zvati Ljudima.

Foto: Udruga Pobjede iz Osijeka

Kalendar će se nakon promocije moći pronaći u Azilu, u adventskoj kućici (od 19 do 21 sat) do nedjelje 15. 12., zatim 'na starome mjestu', tj. štandu u Kapucinskoj ulici koji ćete moći posjetiti u prijepodnevnim (od 10 do 12 sati) i popodnevnim (od 17 do 19 sati) satima od 16. do 21. prosinca.

Također, narudžbom na mail udruge pobjede@gmail.com ili preko društvenih mreža (Azil Osijek - volonteri) moći ćete pronaći kalendar Azila za 2025. koji se zove 'Sve je to rokenrol', a koji je 'šašaviji, prgaviji i drukčiji' od svih drugih.

Poželjeti imati kalendar pasa koji žive u Azilu znači poželjeti bolji život, njima i svim psima koji će Azil u 2025. zvati domom", poručili su iz osječkog Azila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ako nešto Hrvati vole, onda je to meso: Liječnik upozorio na zdravstvene rizike

Tekst se nastavlja ispod oglasa