Položaj u kojem pas spava može vam puno reći o njemu: Evo što svaki od njih znači

Psi, kao i ljudi, spavaju u različitim položajima. Bez obzira spavaju li u krevetu za pse, na kauču ili podu, položaji u kojem su smješteni pokazuju kako se osjećaju, piše Dom in Vrt.

1. Položaj sfinge

U ovom položaju glava psa počiva na šapama, zbog čega se i naziva "sfinga". Neki psi spavaju sa spojenim prednjim šapama, glavom naslonjenom na njih, a stražnjim šapama lagano zavijenim u stranu.

Stručnjaci vjeruju da psi spavaju u pozi sfinge kada osjećaju da moraju stalno biti na oprezu. To im omogućuje da brzo ustanu i počnu trčati ako je potrebno. Međutim, to ne znači da u ovom položaju njihov san nije čvrst i dubok.

2. Bočni položaj

Bočni položaj znači da pas leži na boku sa šapama blago savijenim prema naprijed. Ovo je jedan od najpopularnijih položaja za spavanje pasa. Međutim, bili bi vrlo ranjivi u divljini ako bi spavali na ovaj način. Ovaj položaj znači da se vaš pas osjeća sigurno i opušteno. To, također, znači da je u ugodnom i poznatom okruženju.

3. Položaj lopte

Loptu prepoznajemo po tome što pas spava sklupčan u klupko sa svim udovima priljubljenim uz tijelo. Ponekad njuškom dotiče stražnje noge, a rep mu je pored tijela te podsjeća na polumjesec.

Ovaj položaj drži sve vitalne organe psa sigurno ušuškane i skrivene. Kada pas spava u ovom položaju, to znači da se želi zaštititi tijekom spavanja ili da se još navikava na okolinu. To je osobito uobičajeno kod pasa lutalica ili novih pasa. Osim toga, to je i omiljeni položaj za pse kada im je hladno. Skupljajući se u loptu nastoje zadržati što više tjelesne topline.

4. Ljubavni položaj

Jedan od najslađih položaja spavanja pasa je takozvani "ljubavni" položaj. To je kada se pas priljubi uz čovjeka ili drugog psa, ponekad čak i mačku, i u zagrljaju zaspi. Naravno, to si mogu priuštiti oni ljubimci koji smiju spavati u krevetu ili imaju pseće društvo u svom domu.

Ovakav položaj jasan je znak privrženosti i želje za približavanjem vlasniku ili drugoj životinji.

5. Položaj skrivača

Jeste li primijetili da vaš pas prije spavanja traži jastuke, odjeću ili deke ispod kojih bi se sakrio? Ako je tako, voli spavati u položaju "skrivača".

Kada psi spavaju u tom položaju, uglavnom traže udobnost i sigurnost. To ukazuje na određenu razinu uznemirenosti. Kako bi se smirili, skrivaju se od vanjskog svijeta. Skrivanje ispod dekice može biti i način da se odmore od stalnog nadzora i buke iz okoline.

6. Leđni položaj

Još jedan simpatičan položaj je leđni položaj, što je upravo ono što naziv sugerira. Pas leži na leđima s trbuhom prema gore i šapama u zraku. Iako ovaj položaj izgleda neudobno, kod pasa je znak istinske ugode i opuštenosti.

Psi spavaju na leđima sa šapama u zraku iz više razloga. Oni se znoje kroz šape i trbuh im je izvor topline, a ovaj položaj im omogućuje da se na taj način rashlade.

Budući da su u ovoj pozi vrlo ranjivi, to također znači da potpuno vjeruju vama i svojoj okolini općenito. Psi sve više izbjegavaju ovu pozu kako stare, najvjerojatnije zbog artritisa ili drugih zdravstvenih problema.

