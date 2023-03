Neimenovana djevojčica svaki dan kad ide iz škole ima preslatko društvo. Naime, kada dolazi kući autobusom na stanici je čeka njen pas, piše The Dodo.

Naime, razigrani i brižni zlatni retriver zove se Kody te svojoj malenoj prijateljici kad izađe iz autobusa uzme ruksak te ga nosi do kuće.

"Kada dođe autobus, dotrči do vrata i uzme ruksak i nosi ga do kuće. Nisam ga to naučila, sam je. Samo želi pomoći", rekla je majka djevojčice i vlasnica psa.

"Hoda kući kao najvažniji pas na svijetu koji je upravo pokupio svoju najbolju prijateljicu", dodala je.

Dok je djevojčica u školi, Kody pomaže i oko kuće. Primjerice, kada dođe dostava, ode i pokupi paket te ga donese u kuću. "Pomaže mi više nego suprug. Pravi je džentlmen", otkrila je vlasnica psa.