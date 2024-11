Sedam znakova da vaša mačka pati kad niste kod kuće: Prepoznajte ih i pomozite joj

Mnogi smatraju da mačke nisu baš emotivno vezane za svoje vlasnike kao psi. Iako se na prvi pogled može činiti da mačke jednostavno nastavljaju s ponašanjem kad vas nema, novija istraživanja otkrivaju potpuno drugačiju sliku.

Ispostavilo se da mačke često doživljavaju stvarni stres zbog odlaska vlasnika, a čak iščekaju vaš povratak s istom nestrpljivošću kao i psi. Iako možda ne skaču od radosti, njihova tijela i ponašanje otkrivaju koliko im zapravo nedostajete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pexels

Znakovi da vaša mačka pati kada niste kod kuće

Iako se ovo stanje češće povezuje sa psima, istraživanja su pokazala da i mačke mogu patiti od separacijske anksioznosti. Ovo stanje može biti uzrokovano raznim faktorima, uključujući promjene u rutini, preseljenje ili traumatična iskustva iz prošlosti.

Pretjerano glasanje

Jedan od najočitijih znakova da vaša mačka pati od separacijske anksioznosti je pretjerano glasanje. Ovo može uključivati glasno mijaukanje, zavijanje ili plakanje, posebno kada odlazite ili se vraćate kući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako vaši susjedi prijavljuju da vaša mačka proizvodi neuobičajeno mnogo buke dok ste odsutni, to bi mogao biti znak da pati od separacijske anksioznosti.

Odbijanje hrane i vode

Mačke koje pate od separacijske anksioznosti mogu odbijati hranu i vodu dok su same. Ovo može dovesti do gubitka težine i dehidracije ako se ne riješi na vrijeme. Ako primijetite da vaša mačka jede i pije normalno kada ste kod kuće, ali odbija hranu i vodu dok ste odsutni, to bi mogao biti znak separacijske anksioznosti.

Foto: Pexels

Neprimjereno uriniranje

Mnoge mačke koje pate od separacijske anksioznosti mogu početi urinirati izvan kutije za nuždu. Ovo ponašanje često se javlja na mjestima na kojima su mirisi vlasnika, poput kreveta ili odjeće. Važno je napomenuti da neprimjereno uriniranje može biti znak i drugih zdravstvenih problema pa je uvijek dobro posavjetovati se s veterinarom.

Destruktivno ponašanje

Mačke koje pate od separacijske anksioznosti mogu postati destruktivne dok su same. Ovo može uključivati grebanje namještaja, žvakanje biljaka ili uništavanje drugih predmeta u kući. Ovo ponašanje često je rezultat pokušaja mačke da se smiri ili da privuče pažnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pretjerano timarenje

Pretjerano timarenje je još jedan znak da vaša mačka možda pati od separacijske anksioznosti. Mačke se često timare kako bi se smirile, ali ako to rade pretjerano, to može dovesti do gubitka dlake i iritacije kože.

Ako primijetite da vaša mačka ima gole mrlje ili iritiranu kožu, to bi mogao biti znak pretjeranog timarenja uzrokovanog anksioznošću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pexels

Povraćanje

Stres uzrokovan separacijskom anksioznošću može dovesti do gastrointestinalnih problema kod mačaka, uključujući povraćanje. Ako primijetite da vaša mačka povraća samo kada ste odsutni, to bi mogao biti znak separacijske anksioznosti.

Pretjerano uzbuđenje pri povratku

Iako je normalno da se vaša mačka veseli kada se vratite kući, pretjerano uzbuđenje može biti znak separacijske anksioznosti. Ovo može uključivati intenzivno mijaukanje, skakanje na vas ili slijeđenje u stopu.

Prepoznavanje znakova da vaša mačka pati kada niste kod kuće ključno je za očuvanje njezine dobrobiti. Separacijska anksioznost može biti ozbiljan problem, ali uz pravilno prepoznavanje i postupanje, možete pomoći svojoj mački da se osjeća sigurno i voljeno, čak i kada niste fizički prisutni, piše Pet Safety Crusader.

POGLEDAJTE VIDEO: Na psećoj špici okupilo se tisuću pasa: Pozirali, prošetali se, najeli se, a i ponovili se