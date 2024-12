Ove biljke popularne su blagdanske dekoracije, ali mogu nauditi vašim ljubimcima

Iako izgledaju lijepo i raskošno neke popularne biljke koje koristimo kao blagdansku dekoraciju mogle bi biti opasne za kućne ljubimce. Prije ukrašavanja doma ovog Božića razmislite kako neke prirodne dekoracije mogu utjecati na zdravlje vaših ljubimaca.

Božićna drvca

Kada birate božićno drvce trebali biste voditi računa da iglice koje će padati s njega mogu izazvati povraćanje i proljev kod vaših kućnih ljubimaca koji ih mogu pojesti. Ako ih ljubimci pojedu u većim količinama, moguće je da im iglice začepe se gastrointestinalni sustav. Pokušajte postaviti ogradicu za kućne ljubimce oko drvca i redovito usisavajte otpale iglice.

Amarilis

Iako je blag za oči, amarilis nije blag za želuce ljubimaca. Ovaj popularni cvijet otrovan je za kućne ljubimce i može izazvati povraćanje, proljev, letargiju, bolove u trbuhu, slinjenje, nedostatak ili gubitak apetita i drhtanje.

Božićne zvijezde

Božićne zvijezde su otrovne i za pse i za mačke, ali su ipak pogrešno stekle reputaciju mnogo opasnijih biljaka nego što to one stvarno jesu. U stvarnosti one mogu dovesti do blagih gastrointestinalnih problema, ali neće baš izazvati veći problem. Ipak zlu ne trebalo najbolje ih je držati izvan dohvata vašeg ljubimca.

Imela

Imela ljude potiče na poljupce, ali ako ga pojede vaš ljubimac ova za njih otrovna biljka može izazvati povraćanje, proljev, nizak krvni tlak, probleme s disanjem i niski broj otkucaja srca, piše Daily Paws.

Božikovina

I lišće i bobice vaših grana božikovine otrovni su za pse i mačke, iako je toksičnost niska. Ova bodljikava biljka izgleda sjajno kao božićni ukras, ali kod ljubimaca, ako ju progutaju, može izazvati povraćanje, proljev i letargiju.

Kako mogu znati je li se moj ljubimac otrovao?

Margot Vahrenwald, vlasnica veterinarske ambulante u Denveru, navodi neke od načina na koje možete znati je li se vaš ljubimac otrovao ili samo pati od želučanih tegoba. Blaga mučnina i povraćanje koji se povlače nakon nekoliko sati vjerojatno nisu znakovi da se vaš ljubimac otrovao.

Ipak, Vahrenwald je zagovornik sigurnosti pa savjetuje. "Budući da nam ljubimci ne mogu reći što nije u redu, vlasnik nikada ne bi trebao oklijevati nazvati veterinara ili potražiti hitnu pomoć ako je došlo do mogućeg gutanja otrovne biljke'', kaže te dodaje ''ako uhvatite ljubimca kako jede otrovnu biljku ili imate predosjećaj da je vaš pas ili mačka upao u nešto otrovno, odmah potražite pomoć.''

Zaštitite ljubimce od otrovnih biljaka

"Vlasnici kućnih ljubimaca uvijek bi trebali zaštititi biljke od kućnih ljubimaca i obrnuto", kaže Vahrenwald. "Najbolje je jednostavno držati biljke izvan dohvata i provjeriti što donosite u dom. Imajte na umu da, kao što je slučaj s božićnim kaktusom, neotrovan ne znači bezopasan. Mačke može biti posebno teško držati podalje od opasnosti zbog njihove izrazite znatiželje i akrobatskih sposobnosti, pa ćete možda mirnije spavati držite li se umjetnog ukrasnog bilja.''

