Nakon potresa u Dalmaciji HReditovac se zapitao jesu li ljubimci možda predosjetili užas: "Moja beštija bome 0 bodova. Ni zagrebački ni onaj kod Petrinje/Siska. Baš ništa. No, frend mi pričao da je minutu prije zagrebačkog izašao na balkon zapaliti i da mu je bilo čudno kako su ptice jedno pola minute prije udara odjednom sve utihnule.“

"Sjeo kraj mene i gledao me u kuhinji nekih 5 sekundi. kad je počelo trest, otišao leći. evo još spava, nije se budio“, poručuje reditovac iz Dalmacije.

Drugi Dalmatinac na Redditu otkrio je kako je njegov pas bio jako naporan u to vrijeme: „Sestra kaže da je to zato što je predosjetio potres."

Ljubimcima otupjela osjetila?

Većina je komentirala kako njihovi ljubimci nisu reagirali, bilo je i tu i nezaobilaznih šala o punicama, no jedan reditovac tvrdi kako je problem u tome što su - ljubimici.

„Kućni ljubimci će rijetko to predosjetiti. Lagodan život u kući im priguši osjetila, takve signale u pravilu možemo primijetiti kod uličnih i divljih životinja odnosno onih kojima su osjetila i dalje fino uštimana jer moraju u svakom trenutku biti na oprezu od raznih prijetnji. One će stoga osjetiti da s*anje dolazi dok kućne beštije rijetko“, smatra.

Ipak, bilo je onih koji su s više ili manje humora opisali kako su njihovi ljubimci doista najavili potres.

"Je, hrčak mi se taman pos*ao na pod prije potresa“, "Od njih 3 jedna mačka mi je skroz popi*dila sat prije potresa, trčala okolo k'o blesava i čudno mijaukala, nikad prije to nije radila i nikad poslije“, "Susjeda ima pse, par sekundi prije bi počeli lajat prema kući - inače laju prema selu. Inače predvide i oluje, ak' se guraju na ulazna vrata da žele u kuću svi u isto vrijeme najčešće će biti jaki vjetar ili grmljavina.", opisuje HrRedditovac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

'Odjednom je cijeli zbor pasa počeo lajati'

"Onaj zagrebački prvi kažu da su psi počeli lajati (živim na selu, svatko ima psa i pošto je tiho noćima - čuju se ako se uzburkaju). Moji papagaji su počeli letjeti po kavezu, nisu kreštali, ali su se uznemirili nekih 5 do 10 sekundi prije.

Onaj drugi sam i sama doživjela; odjednom cijeli zbor pasa kako je počeo lajati, no nisam obraćala pozornost dok se nije počelo tresti i papagaji su sekundu-dvije prije počeli divljati. Onaj kod Petrinje su papagaji prije nego li su psi vani počeli lajati 'digli uzbunu' no kako su dosta osjetljivi, znaju se trznut i na one manje koje ne osjetim", opširna je druga HReditovka.