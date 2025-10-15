Drama umalo završila tragično: Spasili su ga od bolne smrti

Na stjenovitoj obali zapadnog Cornwalla, poznatoj po svojoj divljoj ljepoti, nedavno se odigrala prava drama s gotovo tragičnim ishodom. Mladi sivi tuljan našao se u životnoj opasnosti, beznadno zapleten u monofilamentnu mrežu – smrtonosnu zamku odbačenog ribolovnog pribora koja tiho prijeti morskom životu.

Njegova sudbina ovisila je o brzini i vještini volontera iz organizacije British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), koji su se još jednom dokazali kao anđeli čuvari ovih morskih sisavaca.

Utrka s plimom i vremenom

Incident, koji se dogodio jedne nedjelje, započeo je dobronamjernim, ali opasnim pokušajem spašavanja. Prolaznik je uočio zarobljenog tuljana i pokušao ga osloboditi prerezavši dio ribolovne mreže.

Međutim, uplašena životinja naglo je krenula prema moru, a ostatak mreže zakačio se za obližnje dno prekriveno dagnjama. U trenu se situacija iz loše preokrenula u katastrofalnu. Tuljan je ostao zarobljen, nesposoban zaroniti ili pobjeći, a nadolazeća plima prijetila je utapanjem, piše bdmlr.org.uk.

Poziv upućen hitnoj liniji BDMLR-a pokrenuo je akciju spašavanja. Srećom, plima se počela povlačiti, što je medicinarima omogućilo da sigurno priđu zarobljenoj životinji. Pažljivim i koordiniranim pristupom, tim je uspio uhvatiti tuljana i započeti mukotrpan posao rezanja čvrsto omotane ribarske mreže oko njegovog vrata.

Svaki rez bio je ključan. Na opće olakšanje, nakon što je posljednji komad plastike uklonjen, utvrđeno je da tuljan nema dubokih ozljeda. Na njegovom vratu ostao je samo jasan otisak, tihi svjedok opasnosti u kojoj se nalazio. Da je mreža ostala samo malo duže, počela bi prodirati kroz kožu i tkivo, uzrokujući teške i potencijalno smrtonosne infekcije. Nakon temeljitog pregleda, tuljan je vraćen u svoje prirodno stanište – slobodan i neozlijeđen.

Nevidljivi ubojice oceana

Ovaj sretan ishod, nažalost, ne oslikava cjelokupnu sliku problema. Odbačena, izgubljena ili napuštena ribolovna oprema, poznata kao "oprema duhova" (ghost gear), predstavlja jednu od najvećih prijetnji morskim ekosustavima. Prema izvješću Greenpeacea, takva oprema čini veliku većinu plastičnog onečišćenja u oceanima.

Procjenjuje se da svake godine u mora dospije oko 640.000 tona "opreme duhova", što je težina ekvivalentna više od 50.000 autobusa na kat.

Ove mreže, konopi i vrše nastavljaju loviti i ubijati desetljećima, pa čak i stoljećima nakon što su izgubljene. Životinje poput tuljana, dupina, kornjača i kitova često se u njih zapletu. Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) upozorava da zapletanje uzrokuje sporu i bolnu smrt gušenjem, utapanjem ili izgladnjivanjem.

