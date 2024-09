'Ljubaznost vam uništava život': Progovorio o svojoj pogrešci, pa izazvao raspravu

Mnogi ljudi koji su ljubazni i trude se ugađati drugima često završe u situacijama gdje ih okolina ne poštuje i iskorištava. Kevo, popularan TikToker s više od 348.000 pratitelja, podijelio je kako ga je njegova ljubaznost, koju je usvojio odmalena, dovela do niza nezdravih obrazaca u odrasloj dobi.

Iako je želja da bude ugodan i opušten prema ljudima izgledala kao pozitivna osobina, shvatio je da je zbog toga često stavljao potrebe drugih ispred vlastitih. Ta stalna potreba da udovoljava drugima polako je počela ugrožavati njegovo samopoštovanje i granice.

Kevo je pronašao taktike koje su mu pomogle da preokrene situaciju i nauči postaviti jasne granice, a da pritom ne žrtvuje svoju ljubaznost.

Zašto ljubaznost uništava život i odnose s ljudima?

"Iskreno, to što ste dobri, uništava vam život. Razmišljao sam o tome zašto se zbog mojih navika da udovoljavam ljudima te to što sam odrastao kao savršeno dijete u čijem društvu je ugodno biti, i kao osoba koja je dobra prema svima, sada kao odrasla osoba osjećam da se ne mogu lako povezati s ljudima", započeo je Kevo.

Zatim je objasnio: "Osjećam da ne znam što želim u životu i čime se želim baviti. Kao da se nalazim na prekretnici - da sam izgubljen ili pak znam što želim raditi. Imam osjećaj kao da poznajem dosta ljudi, ali nemam puno bliskih prijatelja. Na kraju sam zaključio da kada ste dobri, ljubazni i udovoljavate ljudima kao ja, da vas to sprječava da živite divan život."

Što mnogi misle o ljubaznim ljudima?

Svojim pratiteljima je pojasnio što znači kada im netko kaže: "Ajme, tako si dobar".

"Vi se tada osjećate savršeno i mislite da vas ljudi smatraju dobrim osobama. Pomislite da se sviđate ljudima, ali kada vam ljudi kažu da ste dragi, zapravo dolazi do nesnošljivosti između vas i njih. Morate stalno govoriti 'Da' jer kada konačno kažete 'Ne, ne slažem se s tim', dolazi do nesnošljivosti. Objasnit ću vam iz svog iskustva što znači biti neljubazan - to znači biti iskren o svemu što želite reći. Osjećaš se autentično kada nisi ljubazan. Nije ti važno hoćeš li povrijediti drugu osobu ili da joj se neće svidjeti ono što imaš za reći, ali barem možeš biti potpuno iskren", nastavio je.

Kevo je također istaknuo da je važno istaknuti svoje vlastite ideje i uvjerenja. Dodao je: "Mnogi ljudi odustaju od svojih uvjerenja, onoga što cijene i u što vjeruju jer žele da ih drugi ljudi vole."

On vjeruje da stalno pokoravanje volji i vrijednostima drugih ljudi dovodi do toga da čovjek postane emocionalno nepouzdan jer će tada postati netko tko govori 'Da', a zapravo misli 'Ne', ili 'Ne' kada misli 'Da'. Na kraju je poručio da kada je osoba iskrena i ne mari za to da ga netko smatra dobrim, uistinu može promijeniti život.

Ova tema TikTokera je potaknula raspravu.

"Imam 31 godinu i nemam apsolutno nikakvo samopoštovanje, samopouzdanje ili osobnost jer sam cijeli život bio takav", komentirala je jedna osoba.

Druga osoba mu je poručila: "Budi dobar, ali zapamti da se ne moraš svidjeti svima i ne moraju te svi prihvatiti. Uživaj u toj slobodi."

"Zato se pokušavam držati podalje od ljudi jer volim ljude i teško mi je", glasio je još jedan komentar, piše Mirror.

