"Nisam razbijač kuća, ja sam uspješna blogerica, poduzetnica i poslovna žena koja je svoj brend izgradila ni iz čega. Moj je zaručnik jednako uspješan i poštujemo sebe i druge, bez obzira na to što neki ljudi misle. Mogu mi uputiti sve smrtonosne poglede koje žele, iskreno, nije me bilo briga. Ako ništa drugo, to se loše odražava na njih", rekla je Lena.