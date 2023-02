"Često primam poruke na internetu u kojima piše: 'Vidio sam te u trgovačkom centru, ali sam bio presramežljiv da te pozdravim'", rekla je. Stariji ljudi također rado razgovaraju s Biancom koja vjeruje da ih njezin izgled podsjeća na prošla vremena. Ova plavuša ima 11,6 milijuna pratitelja na TikToku. Ljubav svojih fanova je komentirala: “Mislim da kod njih to izaziva lijepe osjećaje nostalgije i govore mi da je njihova majka imala frizuru kao ja ili da su imale haljinu vrlo sličnu ovoj koju ja nosim. Ne prepoznaju me na mojim društvenim mrežama na način na koji to čini mlađa grupa i vrlo sam sretna što mogu s njima razgovarati i prisjećati se njihove mladosti i dijeliti istinsku povezanost."