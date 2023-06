Kayla je oduševljena svojom transformacijom i često prima komplimente za svoj novi izgled. Oduvijek je idolizirala Barbie i odijevala se u njenom stilu, a najviše je razveseli kad je uspoređuju s tom lutkom. "Ljudi su šokirani kada vide kako sam prije izgledala i istovremeno su ponosni na mene. Kad moji prijatelji i obitelj pogledaju moje stare slike, kažu da me se ne sjećaju da sam bila tako krupna. Najveći kompliment mi je kada ljudi kažu da sam ih inspirirala da promijene svoj život. A kad kažu da ličim na Barbie, to je, valjda, ostvarenje sna iz djetinjstva. Iako sam se oduvijek oblačila u stilu Barbie, ljudi to tek sada prepoznaju", rekla je Kayla.