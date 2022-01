Grudi ove djevojke su potpuno različite veličine, a sve zbog rijetkog stanja o kojemu je sada otvoreno progovorila te priznala kako prima jezive poruke od muškaraca koji misle da ih pokazuje samo kako bi privukla pažnju.

Rebecca Butcher (24) iz Barnsleyja u južnom Yorkshireu ima tzv. poljski sindrom, što znači da je jedna dojka znatno manja od druge - njezina desna je D košarica, dok je lijeva A.

Poljski sindrom je urođena mana koju karakteriziraju nerazvijeni mišić prsnog koša i ponekad kratki, isprepleteni prsti na jednoj ruci. Stanje je češće kod muškaraca, a ima ih i među poznatim, uključujući Jeremyjja Beadlea i Fernanda Alonsa.

Rebeccu su u školi okrutno zadirkivali zbog tada ravnih grudi, dok su joj kolege iz razreda govorile da nikada neće pronaći ljubav i da je nijedan dečko nikada neće poželjeti.

Povezala stotine žena s poljskim sindromom

Poljski sindrom nikada nije bio odlučujuća karakteristika za Rebeccu, već nešto s čime je naučila živjeti tijekom godina. Međutim, dok je odrastala, nikada nije mogla pronaći drugu ženu s kojom bi razgovarala o svojim borbama, bilo u stvarnom životu ili na internetu.

To je navelo Rebeccu da objavi video na internetu u kojemu govori o tome da je žena s poljskim sindromom i nada se da će drugi ljudi s istim problemom imati koristi od toga.

"Umjesto da skrivam svoje stanje, odlučila sam pokrenuti YouTube kanal u slučaju da su druge žene ili muškarci prošli kroz ono što sam ja prošla. Umjesto da mi se smiju, bila sam preplavljena podrškom i ljudi su mi govorili kako i oni imaju poljski sindrom", kazala je 24-godišnjakinja za The Sun.

Njezin video postao je viralan, a ona sama popraćena na raznim medijskim platformama i postala je ambasadorica PIP-a u Velikoj Britaniji. Rebecca je pronašla i povezala stotine žena diljem svijeta koje pate od poljskog sindroma i stvorila zajednicu podrške za njih.

Nije mogla pronaći odgovarajući grudnjak

Rebecca je često na meti muškaraca na Instagramu koji fetiširaju njezina prsa i tvrde da je žele samo radi njezina nesvakidašnjeg izgleda.

“Otkad su moje snimke i priča izašli uživo, muškarci mi šalju poruke seksualizirajući upravo moja prsa”, kaže ona. “Obično ih samo blokiram i ignoriram jer imam dečka i onda ponekad eskalira, srećom nitko od njih mi nikad nije poslao neželjenu golu sliku.

“Ne smeta mi previše jer mi se to dogodilo toliko puta da sam se već navikla. Ali, očito, kao žene ne bismo se trebale naviknuti na to. Ne bismo trebale misliti da je to normalno", dodaje Rebecca.

“Nikada nisam seksualizirala svoja prsa, pa pokušavam biti samouvjerena i osjećati se dobro u sebi", priznala je. Rebecca je ranije objasnila da je do svoje 16. godine imala D košaricu na desnoj i A košaricu na lijevoj strani prsa.

“Jedna strana mi je bila poput planine, a druga tek mali brežuljak i budući da sam bila tinejdžerica, naravno da mi je to stvorilo kompleks. Nisam mogla kupiti grudnjake koji mi pristaju, ljudi bi me zadirkivali i maltretirali i činilo mi se kao da svi bulje u mene i mrzila sam to”, rekla je.

Sada kaže: “Ne pokušavam biti seksualna i ne radim to s namjerom da privučem pažnju muškaraca, ili da time zavedem ljude. Samo pokušavam podići svijest o tom stanju. Očito, muškarci vide sise i misle da je to seksualna stvar.”

Ne želi na operaciju rekonstrukcije grudi

Otkako je Rebeccina priča krenula uživo, mnogi su je ljudi koristili kao primjer zašto žene ne bi trebale ići na operaciju rekonstrukcije grudi.

“Mnogi ljudi koriste moju priču kao izgovor za mržnju prema ženama koje su odabrale operaciju”, kaže ona i dodaje: “Vjerujem da bi svatko trebao imati mogućnost birati što će raditi sa svojim tijelom i ako žena želi operaciju, neka to učini."

“Ako se netko odluči na operaciju jer se tako osjeća bolje, ja 100 posto podržavam njegovu odluku. Ja to jednostavno ne želim za sebe i ne odobravam ljude koji me koriste kao izgovor za mržnju prema drugim ženama ili njihovim izborima", objašnjava.

“Mnoge žene osjećaju da moraju na operaciju kada to zapravo ne žele, ali želim dokazati da uvijek postoji izbor. Ako osoba ne želi operaciju, ne treba je prisiljavati, a ako netko želi operaciju, ne treba ga od toga odgovarati", tvrdi samouvjerena Britanka.

Rebeccina priča uvelike je poboljšala svijest žena koje pate od poljskog sindroma.

“Ljudi mi šalju poruke da su upravo pročitali članak i misle da je to što radim sjajna stvar. Ljudi koji nemaju poljski sindrom također mi šalju poruke i kažu da su upravo naučili nešto novo. Dakle, razgovor s ljudima i dijeljenje moje priče definitivno je pomoglo milijunima širom svijeta”, zaključila je.