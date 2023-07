Ljubavni ugriz, hickey, cuciflek - kako god ga zvali, zna biti ne osobito željeni trag strastvene večeri. Ne ulazeći u to zašto ga se želite riješiti, glavno je da reagirate što prije.

Komentirajući video u kojem se djevojka pokušava riješiti ljubavnog ugriza masirajući vrat pjenjačom, dr. Karan Raj otkriva što se zapravo događa kod ljubavnog ugriza, kako ga spriječiti i kako ga se što prije riješiti.

Prije no što uopće vidite podljev

"Prvo što trebate kad dobijete ovu biološku ljubavnu tetovažu, prije nego što uopće vidite ikakav podljev - pristisnite to mjesto i stavite nešto hladno", objašnjava. "To napravite u prvih 12 do 24 sata. Tako ćete potaknuti popucale kapilare da se suze i stisnu, smanjujući količinu krvi koja će iscuriti", kaže i upozorava: " Ne koristite pjenjaču ili bilo kakvu toplinu prvih 24 sata jer će bilo kakva iritacija pogoršati upalu."

Jednom kada se masnica počne formirati, kada već vidite promjenu boje, prekasno je za hlađenje. "Hemosiderin, pigment već stvara mrlje na tkivu i crvena krvna zrnca se razbijaju", kaže.

"U ovoj fazi, trebate početi stavljati tople obloge. To poboljšava cirkulaciju u zahvaćeno područje i potiče reapsorpciju krvnih ugrušaka. ", objašnjava. "Nježna masaža mogla bi u teoriji pomoći raspršiti ostatke krvi ili ih usitniti i tako ubrzati reapsorpciju, ali radije kuhinjski pribor ostavite u kuhinji", zaključuje.