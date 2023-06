Specijalist opće kirurgije i direktor specijalne bolnice za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju, Milan Colić je u svom poslu doživio mnogobrojne lijepe, ali i neugodne situacije. Kako je objasnio, za njega je operacija uvijek dobar izbor kada je stvarno riječ o nekom problemu koji se može riješiti.

Lijepi trenuci plastične kirurgije

"Otac i majka su platili kćerki za 18. rođendan silikone. Ja to ne dozvoljavam, ne odobravam, ne želim i ne radim, ali, ako imate dijete od tipa 17, 18 godina koje je povuklo grudi na tatu, ravna je skroz, je li bolje da ona ne ode nikad na bazen, na plažu, da ne bude sa svojim vršnjacima ili da joj povećate grudi. Pa valjda je bolje da joj povećate grudi. Ili ako ima asimetriju, jednu dojku ogromnu, a drugu nema uopće. To su situacije gdje stvarno treba reagirati puno ranije nego što je izdavanje osobne iskaznice", rekao je u emisiji "Biznis priče", piše Republika.

Nije sve tako divno

Također, pored lijepih trenutaka sjetio se i onih neugodnih u svojoj višegodišnjoj karijeri. Cijenjeni plastični kirurg govorio je o situaciji s dečkom njegove pacijentice.

"Operirao sam pacijenticu, povećanje zaobljene stražnjice, bila je divna operacija, ona je striptizeta, upoznala je čovjeka koji je došao s ratišta i koji je psihijatrijski slučaj. Došao je nakon tri godine na reintervenciju, ja pitam o čemu se radi, ona je htjela okončati vezu s njim, a kako on to nije htio, bio je nasilan i ona je ušla u anoreksiju, taj implantat je počeo ispadati iz stražnjice. Bilo mi je žao, vidio sam o čemu se radi i rekao da ću operirati besplatno, a on mi je rekao, ''Ne, nego ćeš vratiti novce od prije tri godine', ja sam mu na to rekao, 'Jesi li normalan, čovječe?'. On izvadi bombu i zavrti je na stolu, i što sam trebao napraviti, rekao sam, 'Nema problema, radim sve besplatno, evo ti novci za taksi!''', rekao je emisiji.

