Tiktokerica Kat (28) u videu na svom profilu pokazala je neke svoje stare snimke te je otkrila da se njen izgled drastično promijenio tijekom godina. Ona je čak prozvala nasilnike i hejtere iz svoje srednje škole te im je poručila da je postala zgodnija od njih, piše Daily Star.

Kat, koju su nekoć maltretirali zbog njenog izgleda, posljednja se nasmijala nakon što je podijelila svoju nevjerojatnu transformaciju. Ona je u videu na TikToku pokazala staru snimku na kojoj je bila u majici kratkih rukava, hoodici i trapericama.

Kat je na drugoj snimci nosila naočale te frizuru s početka 2000-ih, a oko vrata imala je tanki ljubičasti šal. "Maltretirali ste me u srednjoj školi, a sada sam postala zgodnija od vas", rekla je.

Njena transformacija zapanjila je pratitelje

Ona je poptom pokazala kako sada izgleda. Kat više ne nosi naočale, niti ima smeđu kosu, već je postala zanosna plavuša. "Možda bih bila ljubaznija i poniznija u vezi s tim da su me bolje tretirali", istaknula je.

Njena transformacija zapanjila je pratitelje koji su je obasuli komplimentima.

"Stvarno si lijepa!", "Oni koji su kasno procvjetali, kažem vam. To je prava stvar i izraz na njihovim licima je neprocjenjiv", "Obično su one zgodne koje godinama kasnije izgledaju oronulo, dok one 'ne tako lijepe' blistaju kako stare", samo su neki od komentara.