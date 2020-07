BRAZILKA JE ‘OUT’, OVO SU NOVE HIT FRIZURE ‘TAMO DOLJE’: Sve žene će ih ‘furati’ ovo ljeto, a imena su im vrh

Ako ste napokon odlučili malo urediti svoju intimnu “živicu” nakon što ste se u izolaciji ulijenili i pustili da “tamo dolje” sve podivlja, zapravo ne može biti bolje vrijeme za to jer smo upravo doznali koji su najnoviji trendovi u intimnoj depilaciji i jedno je sigurno – žene nikad nisu bile otvorenije za eksperimentiranje nego sada!

Za brazilsku i holivudsku depilaciju zasigurno ste već čuli, ali kladimo se da vam “prljavi martini”, “prošek”, “žestica” i “krigla” baš i ne zvone kao nešto što bi bilo poželjno njegovati na intimnom području.

E, pa, drage dame, upravo je to ono što je ovoga ljeta “in”! Ako pratite trendove, onda ćete se pozdraviti sa standardnom brazilkom ili, pak, prirodnim lookom te izabrati neki od sljedećih stylinga. Bez brige, ima ih dovoljno za svačiji ukus.

Michaela Pak, viša terapeutkinja i voditeljica tvrtke Strip, otkrila je za The Sun kako su najveći trendovi oblikovanja dlačica u intimnoj zoni zapravo u obliku – omiljenih ljetnih pića.

ŠEST ŽENA ISKRENO O POSTIZANJU ORGAZMA: ‘Sve ove stvari napaljuju nas puno više od klasične penetracije’

SAVRŠENI PENIS IZ ŽENSKE PERSPEKTIVE: Sve su opisale bez ikakvih tabua, ali oko jedne stvari se nikako ne mogu dogovoriti

The daring bikini wax trends to try now salon are re-opening https://t.co/FJ32CkVEnO

— The US Sun (@TheSunUS) July 11, 2020