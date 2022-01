Liječnik Michael Narvey je otkrio kako blizanci mogu imati različite tate. To je rijedak fenomen, ali je moguć, na dva načina. Specijalist za intenzivnu njegu novorođenčeta dr. Narvey proveo je svoje zbunjene TikTok sljedbenike kroz proces, piše The Sun.

49-godišnji stručnjak iz Winnipega u Kanadi rekao je da blizanci mogu imati dva različita oca ako "žena ima spolni odnos s dva različita muškarca prije ovulacije, a sperma je prisutna u jajovodima kada se otpuste dvije jajne stanice".

Također je objasnio da se to može dogoditi ako žena ima spolni odnos s dva različita muškarca nakon ovulacije, a spermij tada može oploditi dvije jajne stanice. Dr. Michael je rekao da je to "izuzetno rijedak događaj" i da se ljudi ne bi trebali previše brinuti hoće li im se to ikada dogoditi. Video je pregledan više od 15.000 puta.

Prava rijetkost

U rujnu 2020. žena u Wiltshireu rodila je blizance začete u razmaku od tri tjedna - iako dječaci imaju istog oca. Gabriella Christmas, 30, bila je oduševljena kada je saznala da je trudna, ali na skeniranju od pet tjedana uočena je sjena.

Ali liječnici su joj rekli da je sjena još jedna beba u iznimno rijetkom slučaju superfetacije. Gabriella je otkrila da se drugi blizanac, Ezra, razvija tri tjedna iza starijeg brata Eduarda. Zajedno su isporučeni carskim rezom.