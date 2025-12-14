Mnogi koriste ovaj lijek: Liječnici upozoravaju na simptome koji zahtijevaju hitnu reakciju

Milijuni ljudi diljem svijeta svakodnevno uzimaju statine kako bi regulirali razinu kolesterola u krvi. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) izdala je važno upozorenje pacijentima o simptomima na koje trebaju odmah reagirati pozivom hitnoj pomoći, piše Mirror.

Statini su skupina lijekova ključnih za snižavanje razine lipoproteina niske gustoće (LDL), poznatijeg kao "loš kolesterol". Visoke razine LDL kolesterola predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik jer mogu dovesti do začepljenja krvnih žila, što povećava opasnost od srčanog i moždanog udara, angine pektoris te drugih koronarnih bolesti srca. Statini djeluju tako što smanjuju proizvodnju kolesterola u jetri.

Foto: Shutterstock

Kako se pravilno uzimaju statini?

Pacijentima kojima su propisani statini obično se preporučuje uzimanje jedne tablete dnevno. Iako većina ljudi dobro podnosi terapiju, kao i kod svakog lijeka, mogu se pojaviti nuspojave.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovisno o vrsti statina koji uzimate, među češće nuspojave ubrajaju se glavobolja, mučnina, krvarenje iz nosa, simptomi slični prehladi, grlobolja, zatvor ili proljev, bolovi u trbuhu te osjećaj slabosti ili vrtoglavice.

"Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako primijetite bilo kakve nuspojave, osobito ako su dugotrajne ili vas ometaju u svakodnevnom životu. Liječnik može preporučiti smanjenje doze ili prelazak na drugu vrstu statina", savjetuju iz NHS-a.

Foto: Shutterstock

Nuspojave koje zahtijevaju hitnu liječničku pomoć

Ipak, postoje i ozbiljne nuspojave kod kojih je ključno reagirati bez odgode. U smjernicama za lijekove kao što su atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin i simvastatin, NHS navodi da trebate prestati s uzimanjem lijeka i odmah kontaktirati liječnika ili dežurnu službu ako osjetite neki od sljedećih simptoma:

Neobjašnjiva bol, osjetljivost, slabost ili grčevi u mišićima – ovo mogu biti znakovi razgradnje mišićnog tkiva i oštećenja bubrega.

Pojava ružičastih ili crvenih mrlja na koži, osobito na dlanovima ili tabanima – može upućivati na multiformni eritem.

Žutilo bjeloočnica ili kože (iako može biti teže uočljivo na tamnijoj koži), blijeda stolica ili tamna mokraća – ovo su mogući znakovi problema s jetrom.

Jaka bol u trbuhu – može biti simptom akutnog pankreatitisa.

Kašalj, osjećaj nedostatka zraka i gubitak tjelesne težine – mogući su znakovi bolesti pluća.

Slabost u rukama ili nogama koja se pogoršava nakon aktivnosti, dvoslike, spušteni kapci, problemi s gutanjem ili kratkoća daha – ovo mogu biti znakovi miastenije gravis.

Foto: Shutterstock

Kada je potrebno zvati hitnu pomoć?

U slučaju teških problema s disanjem ili gutanjem, potrebno je odmah nazvati hitnu pomoć ili se uputiti na hitni bolnički prijem. Određeni znakovi mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju (anafilaksiju) i zahtijevaju hitnu intervenciju:

Naglo oticanje usana, usta, grla ili jezika.

Iznenadna zbunjenost, izrazita pospanost ili vrtoglavica.

Ubrzano ili otežano disanje (moguće je hripanje ili osjećaj gušenja).

Osjećaj stezanja u grlu ili poteškoće s gutanjem.

Koža, jezik ili usne postaju plavi, sivi ili blijedi (kod osoba s tamnijom kožom, promjena može biti vidljivija na dlanovima ili tabanima).

Dijete je klonulo, mlohavo ili ne reagira kao inače.

Osoba se onesvijestila i ne može se probuditi.

Uz navedene simptome, može se pojaviti i osip koji je natečen, svrbi, uzdignut je, ljušti se ili sadrži mjehuriće.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Trećina Hrvata pije svaki dan, a djeca počinju već s 13: Struka upozorava da predavanja ne pomažu, sustav pada