Liječnike je zapanjio slučaj žene iz Kine koja tvrdi da nije spavala čak 40 godina. Li Zhanying rekla je lokalnim medijima kako nije zaspala od svoje pete godine, prenosi The Sun.

Li je postala zvijezda u svom selu zahvaljujući svom posebnom stanju, a njezine tvrdnje potvrdili su susjedi i suprug.

Prije nekoliko godina susjedi su je htjeli uhvatiti u laži. Odlučili su ostati budni cijelu noć i kartati. Ona je bez problema probdjela cijelu noć, dok su neki igrači pozaspali.

Njezin suprug Liu Suoquin potvrdio je da njegova žena ne spava jer otkako su se vjenčali obavlja kućanske poslove u gluho doba noći. Pretpostavio je da se radi o nesanici pa joj je kupio tablete za spavanje, no nisu djelovale na Li.

Spavala je tijekom razgovora s mužem

Potražila je medicinsku pomoć, no liječnici joj nisu mogli utvrditi dijagnozu. Međutim, tim liječnika iz centra za spavanje u Pekingu razriješio je misterij njezina nespavanja. Zaključili su kako je Li zapravo spavala, no ne na način na koji većina nas to čini, piše Bastille Post.

Naime, nije ležala sa zatvorenim očima, već bi spavala dok bi razgovarala sa svojim suprugom. Njezine oči bi usporile, a zaspala bi iako je još uvijek mogla pričati.

Pretrage su pokazale da Li nije provela više od 10 minuta dnevno zatvorenih očiju. Stručnjaci tvrde da se radi o fenomenu sličnom mjesečarenju jer joj je tijelo bilo aktivno dok je spavala.