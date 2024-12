Leteći Djed Božićnjak i najslađa Baka: Dijelili poklone iz jurećeg automobila po Zagrebu, ljudi oduševljeni!

Vozač automobilskih utrka Dominik Vesenjak i njegova djevojka, RTL-ovka Laura Rehak, odlučili su ove blagdane iskoristiti svoju energiju i pozitivnu priču kako bi pokazali da svatko može biti Djed Božićnjak. U suradnji s Coca-Colom, sjeli su u Porsche Boxster i krenuli u nezaboravnu božićnu avanturu po Zagrebu, dijeleći radost i poklone svima koji su ove godine bili dobri.

U njihovoj "modernoj verziji" božićnih saonica, Dominik i Laura proveli su dan vozeći se gradskim ulicama i zaustavljajući se na popularnim lokacijama kako bi iznenadili prolaznike. Porsche Boxster nije vuklo osam sobova, ali je bio prepun Coca-Colinih blagdanskih poklona: kapa, majica, šalica i bočica Coca-Cole od 0.25 ml – sve spremno za dijeljenje!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok je Laura sigurno držala upravljač, Dominik je preuzeo ulogu Djeda Božićnjaka i velikodušno dijelio poklone, unoseći osmijehe na lica prolaznika.

Sretan tim koji inspirira ljubav i jednakost

U njihovoj vezi, kažu, vlada ravnoteža i zajedništvo – zato su i ovaj zadatak podijelili ravnopravno. "Laura je fantastična vozačica, a ja sam se ovog puta prepustio uživanju u dijeljenju poklona. Pokazali smo da svatko može biti Djed Božićnjak na svoj način!" rekao je Dominik uz osmijeh.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Laura dodaje: "Ovo je bilo nevjerojatno iskustvo! Blagdani su savršeno vrijeme da damo nešto od sebe i pokažemo ljudima koliko male geste mogu uljepšati dan. Poruka 'Anyone Can Be Santa!' je nešto što svatko od nas može prenijeti dalje."

Poruka Coca-Cole: Svatko može biti Djed Božićnjak!

Coca-Cola već godinama potiče blagdanski duh kroz poruku o darivanju i zajedništvu. Ova suradnja s Dominikom i Laurom još je jedan primjer kako male geste i zajednička energija mogu promijeniti nečiji dan na bolje.

Dominik i Laura pozvali su sve da ovih blagdana i sami preuzmu ulogu Djeda Božićnjaka, bilo to dijeljenjem osmijeha, pomaganja ili simboličnih poklona.

"Ne morate imati super brzi auto ili posebne saonice," dodao je Dominik, "dovoljno je malo dobre volje i želja da usrećite druge."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Coca-Cola božićna čarolija nastavlja se!



Ako želite doživjeti duh Božića, obratite pozornost – možda upravo Dominik i Laura zaustave svoj Porsche baš ispred vas. A ako ne, neka vas inspiriraju da i sami postanete Djed Božićnjak – jer, kako kaže Coca-Cola, "Anyone Can Be Santa!" Naime, dok uživate u blagdanskim specijalitetima uz Coca-Colu, ne zaboravite – ispod svakog čepa krije se kod! Unesite ga u Coca-Cola App i skupljajte Pahuljice koje možete zamijeniti za jednu od 30.000 nagrada.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Coca-Cola Hrvatska!🎄✨

Tekst se nastavlja ispod oglasa