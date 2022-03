Jedna nesretna mladenka iz Kruševca na društvenim je mrežama otkrila da joj je kum Laza upropastio vjenčanje kad je trebala izgovoriti "da". Njezinu ispovijest u cijelosti je prenio je Kurir.

Taman kad su si mladenci jedno drugome trebali izreći sudbonosno "da", oglasio se kum.

"'Imam ja nešto prije toga, gospođo matičarko, ako se ne ljutite?' kazao je.

Svi su bili šokirani, ali od šoka nitko nije reagirao, a matičarka mu je dopustila da napravi to što je naumio. Tada je Laza otišao do svoje djevojke, za koju nismo ni znali da postoji, a još manje da će doći na našu svadbu. Zaboga, on je vjenčani kum i zašto bi dovodio nepoznatu, anonimnu osobu s kojom je navodno u vezi tri tjedna na takvu jednu svadbu?!

Pritom, znamo se svi punih 14 godina i znao je da smo Martin i ja o ovom danu sanjali. Godinama. E, zato sam bijesna.

Od šoka su se počeli smijati

Uglavnom, prišao je djevojci i kleknuo. Izgovorio je četiri riječi koje mi i dalje odzvanjaju u glavi: 'Udaj se za mene'. Ljudi su se od šoka počeli smijati.

I dok su svi bili ushićeni i veseli, ja sam sve zgroženo gledala.

Čak je i Martin oduševljeno otišao izljubiti novopečene zaručnike. I tek poslije nekoliko minuta, matičarka nas je vratila u realnost riječima 'Oprostite, imam zakazano sljedeće vjenčanje za pola sata, možemo li sad nastaviti?'.

I tada sam rekla 'da'. I svima je bilo lijepo, svi su bili sretni, osim mene.

Pomišlja na razvod

Od tog trenutka se pola svadbe ni ne ne sjećam. Toliko je sve postalo nevažno, mojih pet minuta, moj trenutak najvažniji u životu je upropašten… I to nitko nije razumio. Svima je bilo super što su mi drugi ukrali to. Nije problem što je netko nekog prosio. Problem je što je za to odabrao najgori trenutak i što nije pitao mladence slažu li se da im neko ukrade trenutak.

Čekam slike sa svadbe. Rekli su da ćemo ih dobiti za desetak dana, i plašim se kako će izgledati. Hoću li se toga željeti sjećati do kraja života?

I pitam se, želim li provesti život s čovjekom koji i dalje ne shvaća kako sam doživjela događaj s našeg vjenčanja, jer je njemu to, izgleda ok! Razmišljam da se možda i razvedem. Eto. E, sad mi sudite", napisala je nesretna žena.