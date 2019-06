KOLIKO MESO SMIJE STAJATI KAD JE VANI VRUĆE? Nije isto za sve vrste, budite oprezni da se ne otrujete

U hladnjaku ili zamrzivaču, sirovo ili kuhano – postoje velike razlike

S dolaskom vrućih dana, u svim kućanstvima nastaje problem s hranom koji vas, ako ga ne uočite na vrijeme, može stajati probavnih tegoba. Koliko sirovo meso doista može trajati u hladnjaku ili zamrzivaču? Nije isto za sve vrste.

Perad

Meso peradi smijete držati u hladnjaku samo dan ili dva. Ako ga dotad niste skuhali, preporučamo da i ne pokušavate. U zamrzivaču može stajati do godinu dana. Termički obrađena perad u hladnjaku će izdržati nekoliko dana, a ako je takvu zamrznete, možete je pojesti u roku od 2 – 6 mjeseci.

Crveno meso i svinjetina

Rok trajanja ove vrte mesa nešto je dulji. Svježe smije stajati u hladnjaku do pet dana, a zamrznuto 4 – 12 mjeseci. Preostalo kuhano meso će trajati od tri do četiri dana u hladnjaku te od dva do šest mjeseci ako se zamrzne.

Mljeveno meso

Mljeveno meso govedine, teletine, svinjetine ili peradi može stajati u hladnjaku od jedan do dva dana, a može se zamrznuti na period od tri do četiri mjeseca.

Hrenovke i salame

Neotvorene će izdržati u hladnjaku dva tjedna i trebale bi se pojesti u roku od tri do pet dana nakon otvaranja (hrenovke mogu stajati i nekoliko dana dulje), piše Reader’s Digest. U zamrzivaču će trajati od jedan do dva mjeseca.

Slanina i kobasice

Slanina koja stoji u hladnjaku treba se pojesti u roku od tjedan dana, a kobasica u roku od dva dana. I jedno i drugo mogu se zamrznuti na mjesec dana, a neke kobasice mogu stajati u zamrzivaču i do dva mjeseca.