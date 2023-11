Kada vozimo znamo da ne smijemo piti alkohol, a možda i ne trebamo jesti neke namirnice, jer vjerovali ili ne alkohola ima i u hrani, piše Mondo.

Mnogi dodaci koji se dodaju pekarskim proizvodima u obliku ekstrakta vanilije i badema sadrže alkohol, a on se nalazi i u vodicama za ispiranje usta. Nutricionistica Ana Banduka Todorović za Prvu TV objasnila je koje namirnice još sadrže alkohol i možemo li se od njih napiti.

"Ekstrakt vanilije i badema jako se malo koristi tako da ne može doći do nekih velikih posljedica. Međutim, postoje ljudi koji su u procesu od odvikavanja od alkohola, mala djeca. Za njih to može biti problematično", istaknula je nutricionistica.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock "Dosta alkohola postoji u određenim pralinama i bombonijerama", otkrila je nutricionistica.

Sporne bombonijere i praline

"Dosta alkohola postoji u određenim pralinama i bombonijerama. Stvar je u količini. Kada se pojedu jedna ili dvije, to nema posljedica. Međutim, kada se pojede 100 grama i više to može dovesti do stanja opijenosti, pogotovo kod nekoga tko ne konzumira alkohol često", objasnila je nutricionistica te dodala da takve osobe vrlo vjerojatno ne bi prošle ni alkotest ako ih zaustavi policija i testira.

Dodala je kako se s vinom pripremaju i razni umaci za meso. Iako dosta alkohola nestane tijekom obrade, ipak malo tragova ostane. Određena doza alkohola može se naći i u pojedinim ljekovitim sredstvima i pripravcima.

"Propolis. On se nalazi u alkoholnoj otopini, pa bi djeca i trudnice trebali biti oprezniji. Također i sredstva za dezinfekciju usta sadrže značajan postotak alkohola, ali ona se ne konzumiraju do kraja", rekla je nutricionistica.