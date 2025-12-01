NOEL predstavio jesenski degustacijski meni novog chefa i veliku promjenu u ponudi

Iako sa zimom na pragu, NOEL je dobio novi jesenski jelovnik! Chef Bruno Vokal i službeno je zavladao kuhinjom prvog zagrebačkog Michelin restorana te predstavio svoju filozofiju kuhanja kroz jelovnik zanimljivog naziva Autumn Echo. Sezonski, a opet s puno cjelogodišnjih cijenjenih hrvatskih namirnica. Moderno i inovativno, a opet u tradicionalnom tonu. „Novi stari“ chef kroz 8 slijedova definitivno priča jedno novo poglavlje NOEL-a.

Foto: Restoran Noel

Svaki slijed priča svoju priču

Dry-aged riba s mladim zimskim kupusom, consommé od pečene paprike i prženi pesto od začinskog bilja tek su uvod u jelovnik koji slavi jesen dok jadranska kozica s bučom i mandarinama samo nastavlja tu odu sezonalnosti. Pod nazivom „More i planine“, Bruno spaja nespojivo – prepelicu s roštilja s rezancima od sipe uz bogati jus. Takvim tanjurom poentira, a završnim slijedom u kojem glavnu riječ vode odojak i gorka naranča priprema goste na jako zanimljive deserte.

Foto: Restoran Noel

Pod nazivima „Zelena jabuka“ i „Plutajući otok“, slastice iz NOEL-ove kuhinje završavaju degustacijski meni uz koji je moguće birati i wine pairing, sommelierov odabir za koji je zadužen Kristijan Harjač ili pairing u bezalkoholnoj varijanti. Uz glavni jelovnik za ovu jesen, gostima je cijelo vrijeme dostupan i Noel Essence, meni od 5 slijedova, kreiran s fokusom na profinjenost sastojaka i inovativne kombinacije. Neovisno o odabiru menija, gosti mogu dodati chef's signature dish s kavijarom.

Foto: Restoran Noel

Fine dinning za širu publiku

Kao što je najavljeno, restoran na adresi Popa Dukljanina 1 uvodi i neke nove modele poslovanja pa za kraj godine predstavlja Noel Elements – a la carte opciju kao veliku novost! Naime, iz svakog nadolazećeg degustacijskog menija, gosti mogu birati 2 slijeda za 75€ odnosno 3 slijeda za 95€. Na ovaj način, svijet fine dinninga otvara se široj publici. S novim chefom na čelu, NOEL tako šalje jasnu poruku da ne žele biti ograničeni samo na određene goste već žele dati iskustvo svima koji to požele.