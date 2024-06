Može biti nevjerojatno frustrirajuće potrošiti mnogo novca u tjednoj kupnji namirnica, a da na kraju određene ne stignete ni pojesti prije isteka roka trajanja.

Vjerojatno ste se nekad našli u dilemi kada ste otvorili hranu kojoj je upravo istekao rok trajanja, pomirisali je i pitali se je li sigurna za konzumaciju te hoćete li se razboljeti. Bacanje hrane je veliki gubitak novca.

I dok neki artikli neizbježno dospiju u kantu za smeće, postoje neki proizvodi koji se još uvijek mogu jesti nakon isteka roka trajanja. Liječnik i kirurg Karan Raj, koji često dijeli savjete na društvenim mrežama, na TikToku je upozorio svoje pratitelje: "Prije nego što bacite hranu, provjerite čitate li ispravno oznake o sigurnosti hrane."

Što znače oznake o sigurnosti hrane?

Ako ste bacili pogled na poleđinu pakiranja hrane, možda ste primijetili različite vrste fraza, uključujući datume "prodati do" i "upotrijebiti do", a to su važne razlike. "Prvo, imate datume 'prodati do', ovo je nešto samo za ljude koji rade u trgovinama kako bi znali kada svoje proizvode skinuti s polica", objasnio je dr. Raj. Ali kada odlučujete hoćete li nešto pojesti ili ne, to nije nešto o čemu biste se trebali brinuti.

"Ovaj datum nije standard sigurnosti hrane", dodao je dr. Raj. Zatim imate i datume "najbolje upotrijebiti do", za koje je liječnik rekao da pokazuju kada će proizvod biti najboljeg okusa ili kvalitete. "No, suprotno uvriježenom mišljenju, ovo nije datum kupnje ili sigurnosti, to je više datum kada je ukusno", dodao je.

Većina konzervirane hrane može se sigurno jesti dvije do pet godina nakon ovog datuma pod uvjetom da je pravilno pohranjena, na hladnom i suhom mjestu. Što se tiče suhe riže, još uvijek je možete jesti pet godina nakon ovog datuma, ako je pohranjena u kutiji. Također možete vidjeti datume "pojesti do" ili "upotrijebiti do". Dr. Raj je objasnio: "Ovo označava posljednji dan kada će proizvod biti vrhunske kvalitete. Jedina iznimka od ovoga je mliječna hrana za dojenčad. Nemojte koristiti mliječnu hranu za bebe nakon tog datuma."

Na kraju, dr. Raj je upozorio: "Ako vidite oznake na hrani na kojima piše da nešto 'ističe' na određeni datum, osobito ako se radi o mesu ili mliječnim proizvodima, vjerojatno ne biste trebali to testirati." Ali većinom možete koristiti svoja osjetila da odlučite je li nečemu istekao rok trajanja ili ne. Na primjer, ako primijetite neobičan miris, promjenu teksture ili prisutnost plijesni ili ispupčene limenke, vjerojatno biste je trebali baciti, piše Mirror.

