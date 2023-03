Kada dosoliti hranu: Sol je najvažniji začin koji se najviše koristi u kulinarstvu, ali mnogi ne znaju da joj treba vremena da se potpuno otopi i prožme jelo. Meso je najbolje posoliti dan prije nego što ćete ga pripremati ili nekoliko sati prije. S druge strane, plodove mora posolite 15 minuta prije kuhanja. Povrće sadrži ugljikohidrat pektin koji nije lako probavljiv. Može se omekšati dodavanjem soli. Zato povrće posolite 10 do 15 minuta prije kuhanja kako bi se povrće proželo, ali nemojte to učiniti prerano kako ne bi postalo gumasto. Naime, sol će izvlačiti tekućinu iz povrća sve dok to dopuštate, stoga nemojte pretjerivati. Grah posolite kad ga namačete prije kuhanja. Sol će omekšati pektin u njemu, kao i u drugom povrću. Morate biti oprezni s tijestom jer se može stvrdnuti ako ga brzo posolite jer pomaže glutenu da se učvrsti. Zato tijesto solite prema tome treba li vam malo tvrđe, npr. za pizzu, ili mekše. Gljive su pune vode i smežurat će se ako se prerano posole. Posoliti ih treba pred sam kraj prženja. Sol inače uravnotežuje gorčinu i to bolje od šećera, pa prstohvat soli u umaku za tjesteninu može biti bolje rješenje od prstohvata šećera.