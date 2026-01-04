Francuski kuhar savjetuje: Goveđi gulaš bit će ukusniji i bogatiji s jednostavnim sastojkom

Postoji mnogo recepata za gulaš, ali malo koje jelo može nadmašiti bogatstvo okusa koje nudi klasični Boeuf Bourguignon. Miris govedine koja se polako krčka u vinu jedan je od onih koji trenutno otvaraju apetit i stvaraju osjećaj domaće topline, čak i prije nego što kušate prvi zalogaj.

Francuski chef Joel Mielle, autor popularnog kulinarskog bloga Recipe30, tvrdi da uspjeh ovog jela ovisi o jednom ključnom sastojku – "dobrom crnom vinu". Mielle ističe da je ovaj sporo kuhani goveđi gulaš, dinstan u crnom vinu, "vjerojatno jedno od najukusnijih jela od govedine koje postoji", piše Express.

Recept za ukusni goveđi gulaš

Njegov glavni savjet glasi: "Koristite dobro crno vino, ono koje biste i sami rado popili. Idealno bi bilo koristiti francuski burgundac (Bourgogne) ili bilo koje aromatično crno vino poput crnog pinota ili cabernet sauvignona."

Sastojci:

1 kg kvalitetne govedine za gulaš (npr. but ili plećka)

120 g dimljene slanine

Jedan veliki luk

Dva lista lovora

Pola stabljike celera

5 do 6 grančica svježe majčine dušice

Mala šaka svježeg peršina

Jedna boca crnog vina (preporuka: Pinot Noir ili slično vino punog okusa)

Dvije šalice goveđeg temeljca

Dva režnja češnjaka, zgnječena

Dvije žlice koncentrata rajčice

12 mladih mrkvi (baby mrkve)

150 g ljutike (šalote), otprilike 12 do 16 komada

150 g bijelih šampinjona

100 g maslaca

Dvije žlice glatkog brašna

Ulje za prženje

Sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

Započnite rezanjem govedine na krupnije kocke, idealne za gulaš te ih lagano posolite. Luk ogulite i narežite na tanke ploške. Zagrijte tavu na jakoj vatri i dodajte malo ulja. Kada je ulje vruće, dodajte trećinu mesa i pržite dok ne dobije lijepu karameliziranu, smeđu boju. Izvadite meso i odložite ga sa strane. Ponovite postupak s preostalim mesom u još dvije ture – važno je ne pretrpati tavu kako bi se meso pržilo, a ne kuhalo. Nakon što ste ispekli sve meso, u istu tavu dodajte još malo ulja i ubacite narezani luk. Pržite ga uz miješanje dok se dobro ne karamelizira. Prema savjetu francuskog chefa, pripremite "Bouquet Garni": u udubljeni dio stabljike celera položite list lovora, peršin i majčinu dušicu te sve čvrsto povežite kuhinjskim koncem. Karamelizirani luk u tavi podlijte cijelom bocom crnog vina. Pustite da vino zavrije. Ako ste vični tehnikama kuhanja, vino možete flambirati (zapaliti) kako bi alkohol brže ispario, no budite iznimno oprezni. Ako niste sigurni, samo pustite vino da kuha nekoliko minuta. U veliku vatrostalnu posudu s poklopcem stavite meso sa svim sokovima koje je pustilo, vino s lukom, pripremljeni svežanj začina, goveđi temeljac i češnjak. Umiješajte koncentrat rajčice, posolite i popaprite te lagano promiješajte. Pustite da sve zajedno lagano zakuha na štednjaku. Zatim dodajte očišćene mrkve, poklopite posudu i stavite je u prethodno zagrijanu pećnicu. Pecite dva i pol sata na 140 stupnjeva Celzija. Dok se meso peče, pripremite ostale sastojke. Slaninu narežite na manje komade, a ljutiku ogulite (ako su glavice velike, prerežite ih na pola). Veće šampinjone narežite na četvrtine, a manje na polovice. U tavi otopite maslac pa dodajte ljutiku i slaninu. Pržite lagano dok ne počnu dobivati boju. Zatim dodajte gljive i nastavite kuhati još dvije minute. Na kraju, preko gljiva, slanine i ljutike pospite brašno te dobro promiješajte pržeći još 30 sekundi. Maknite s vatre. Nakon što je gulaš proveo određeno vrijeme u pećnici (otprilike sat vremena prije kraja pečenja), izvadite ga i umiješajte pripremljenu smjesu gljiva, slanine i ljutike. Vratite u pećnicu, ali ovaj put bez poklopca, kako bi se umak reducirao i zgusnuo. Kada je jelo gotovo, izvadite sve sastojke šupljikavom žlicom u zdjelu za posluživanje. Preostali umak u posudi prokuhajte na jakoj vatri dok ne postane gušći i sjajniji, a zatim vratite meso i povrće u umak.

