Ako vaš krumpir ima zelene mrlje, nemojte ga jesti: Lako je pomisliti da ih samo trebamo ukloniti s krumpira da bi on bio jestiv, ali niste svjesni problema. Prema pisanju portala Healthline, zelena se boja na krumpiru javlja kada on započne s proizvodnjom klorofila, što je prirodan proces. No kada primijetite taj pigment, to znači da je krumpir počeo i s proizvodnjom solanina, komponente koja štiti od štete koje uzrokuju životinje, insekti, gljivice i bakterije. Radi se o toksinu koji se nalazi u krumpiru, a ne samo u zelenim točkama, koji u većoj količini može biti opasan za ljude.