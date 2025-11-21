Devet neočekivanih stvari iz kuhinje kojima možete očistiti prozore: 'Blistat će'

Čišćenje prozora može biti izuzetno frustrirajuće jer je ponekad teško postići sjaj bez tragova brisanja. Iako posebne krpe mogu pomoći, rješenje se često krije u predmetima koje već imate kod kuće. Prema stručnjacima iz tvrtke Vidalux, "postići sjaj bez mrlja na staklenim površinama može biti izazov, no dobra je vijest da mnogi uobičajeni kućanski predmeti mogu obaviti posao".

Umjesto skupih sredstava za čišćenje, postoje brojni trikovi: od limuna i kriške kruha pa sve do krumpira. S tom idejom na umu, stručnjaci su, kako prenosi Express, sastavili popis neočekivanih, ali učinkovitih saveznika za blistavo čiste staklene površine.

1. Limun

Kiselina iz limuna odlično uklanja masnoću i razgrađuje mrlje na staklu. Prerežite svježi limun na pola i nježno ga utrljajte na staklenu površinu. Nakon toga, obrišite ostatke i ispolirajte područje mekom krpom za prirodan sjaj bez tragova.

2. Kukuruzni škrob

Zrnata tekstura kukuruznog škroba pomaže u poliranju stakla. To je nježna, ali učinkovita metoda za uklanjanje tvrdokornih mrlja. Pomiješajte ga s malo hladne vode kako biste dobili pastu, nanesite je spužvom, a zatim ostatke obrišite vlažnom, mekom krpom.

3. Vrećice čaja

Vrećice čaja sadrže tanine koji imaju antibakterijska svojstva i pomažu u razgradnji masnoće. Stručnjaci preporučuju da nekoliko vrećica čaja prelijete kipućom vodom, pustite da se ohladi, a zatim vrećicama istrljate staklo. Nakon nekoliko minuta, sve prebrišite krpom od mikrovlakana.

Foto: Pixabay

4. Kečap

Možda zvuči neobično, ali kiselina iz rajčice u kečapu učinkovito razgrađuje prljavštinu i mrlje. Nanesite tanak sloj kečapa na staklo i ostavite da djeluje nekoliko minuta. Nakon toga jednostavno obrišite ostatke vlažnom krpom. Ova metoda posebno je dobra za stakla s tvrdokornim mrljama.

5. Gazirana pića

Ugljični dioksid i kiselina u gaziranim pićima poput cole učinkoviti su u uklanjanju ljepljivih ili masnih ostataka. Nanesite piće na krpu od mikrovlakana i njome istrljajte staklo kako biste uklonili sve tragove. Ovo je brz i efikasan način za postizanje sjaja na prozorima i ogledalima.

Foto: Pixabay

6. Krumpir

Rezanjem sirovog krumpira na pola oslobađaju se sok i škrob, koji su posebno učinkoviti u uklanjanju ljepljivih i masnih mrlja. Polovicom krumpira istrljajte staklo, pustite sok da djeluje nekoliko minuta, a zatim sve obrišite vlažnom krpom od mikrovlakana.

7. Bijeli kruh

Prema stručnjacima, trljanje stakla kriškom bijelog kruha može upiti prljavštinu i ostaviti površinu bez tragova. Mekana tekstura kruha djeluje poput spužve. Nakon toga, eventualne mrvice jednostavno uklonite mekom krpom.

8. Deterdžent za suđe

Svojstva deterdženta za suđe za uklanjanje masnoće čine ga izvrsnim izborom za čišćenje stakla. Pomiješajte malu količinu s toplom vodom, spužvom operite prozore, a zatim ih osušite suhom krpom za blistav završni sjaj.

9. Soda bikarbona

Napravite pastu od sode bikarbone i vode te je nanesite na staklo. Kružnim pokretima utrljajte pastu kako biste razgradili nečistoće. Ostavite da djeluje desetak minuta, a zatim isperite ostatke za savršeno čistu površinu.

Sljedeći put kada se uhvatite u koštac s prljavim prozorima, zavirite u svoju kuhinjsku ostavu prije nego što posegnete za skupim kemikalijama. Ovi jednostavni i ekološki prihvatljivi trikovi ne samo da štede novac, već i daju iznenađujuće dobre rezultate.

