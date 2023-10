Mila Lončar, rodom iz Osijeka, izuzetno je kreativna umjetnica koja se bavi izradom duhovitih lutaka i karikatura. Neki od poznatih likova koje je pretočila u svoje lutke uključuju Josipu Lisac, Vladimira Putina, Davora Gobca, Miroslava Ćiru Blaževića, Donalda Trumpa, Dina Dvornika, Milana Bandića i Miroslava Krležu.



"Sve je počelo kroz igru i jednostavno se nadograđivalo", kaže Mila u razgovoru za SiB.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa



Već u srednjoj školi, Mila se počela baviti likovnošću i crtanjem. Iako je po struci dizajnerica odjeće, 2020. godine ilustrirala je dječju slikovnicu Silvije Šesto naslova "Majstorica Nola popravlja tatu", što ju je potaknulo da isproba izradu većih lutaka.

Danas tvrdi da ima preko 300 takvih lutaka u svojoj kolekciji, a uglavnom ih izrađuje od krpa, starih majica, odbačenih igračaka i drugih recikliranih materijala, kojima daje poseban šarm.



''Svaka je lutka posebna i unikatna. Bliski ljudi znaju da se kod mene ništa ne baca, pa im često padne na pamet da ne bacaju ni oni i onda zovu da pokupim tekstil koji više ne koriste. To je to – od čarapa i plahti, preko rasparenog nakita, pa sve do nekakvih neobičnih konstrukcija kao što je, primjerice, stalak za kupaonicu'', ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Talentirana Mila naglašava da proces izrade lutaka počinje već s pronalaskom odgovarajućih materijala i oblikovanjem njihove početne konstrukcije. Osnovni materijali koje treba pripremiti uključuju žicu, alate i boje, a to su ključni elementi za stvaranje njezinih jedinstvenih umjetničkih lutaka i karikatura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Sve krene od košulje, prsluka ili nekakve čarape koja viri iz vreće za Woodyja Allena. Dalje tražim komad krpe za glavu, što je najčešće dio majice kratkih rukava u boji kože. Punilima iz starih plišanaca punim glavu koju povežem gumicom kako bih joj napravila osnovu na kojoj dalje radim iglom i koncem. Za kostur lutke koristim žicu te ga, ovisno o veličini lutke, prilagodim. Slijedi namatanje vune i tako dobijemo osnovnu glavu i tijelo koje dalje oblikujemo kako želimo'', opisuje umjetnica.

U izradi različitih poznatih ličnosti za slikovnicu za odrasle "Radost Arke", čiji tekst također potpisuje Silvija Šesto, likove je birala slučajno. Mila tvrdi da je sreća prisutna i u suradnji sa Silvijom, jer joj ona uvijek pruža veliku slobodu u kreativnom procesu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Proučim ličnost koju radim i njezine karakteristike lica te to prenesem ubodima igle i konca po osjećaju. Neke lutke sada već napravim i ''na žmirećki'' i to su lutke koje su mi posebno karakterno drage. Primjerice, Gorana Bareta izradim u vrlo kratkom roku, za otprilike pet sati, dok mi neke lutke zadaju muke, pa se sve razvuče i na nekoliko dana'', navodi Mila, ističući kako joj je upravo Bare najdraža lutka koju je ikada izradila.

'Pa pogledajte ga! Sjajan, talentiran, poseban, svoj – i sve mu to još piše i na licu'', smije se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istaknula je kako je najviše inspirirana osobama koje se izdvajaju svojim jedinstvenim karakterom, posebnim stavovima i jedinstvenim načinom razmišljanja o životu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Neke lutke uzmem napraviti kako bih složila scenu čiste parodije, a ponekad samo kako bih pokazala da smo svi mali i isti i da živimo na istom planetu, da čovjeka ne definiraju niti škola, niti posao, niti novci ili auto... Kako me kada uhvati, no iskreno, najčešće i ne razmišljam o tome. Lutke stvaram jer osjećam da trebam i to me raduje. Zadovoljna sam kada dobijem osmijeh i kada nekome dan bude barem mrvicu ljepši'', govori Mila.

Iako se na prvi pogled može činiti da su njezine lutke namijenjene najmlađoj publici, umjetnica ističe da ih izrađuje za sve one koji se još uvijek znaju i vole zabavljati.

'Svi smo mi unutar nas samih još uvijek djeca, no pitanje je samo koliko smo se na putu odrastanja izgubili. Nekima su moje lutke simpatične, nekima genijalne, nekima jezive, a nekima zasigurno i grozne. Sve dok imate bilo kakvu reakciju i emociju, ja sam zadovoljna. Nemoguće je da se baš svima svide'', smatra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije dvije godine, imala je priliku predstaviti svoje lutke u knjižnicama, muzejima i ateljeima diljem Hrvatske kao dio Puppet Tour turneje. Posjetila je različita mjesta, uključujući Zagreb, Split, Osijek, Rijeku, Karlovac, Novu Gradišku, Viroviticu i Đurđevac.

'U godinu smo dana obišli 15-ak mjesta i svuda nam je bilo lijepo'', konstatirala je.

Trenutno nema konkretnih planova za budućnost i ističe kako nikada nije previše planirala. Umjesto toga, svakodnevno se oslanja isključivo na svoje sposobnosti i razum te donosi jednu odluku - da bude sretna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Ja sam samo jedna mala djevojčica koja se igra u tijelu neke velike žene koju ponekad ne kužim'', dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posebno se raduje budućem statusu samostalne umjetnice koji će dobiti 1. siječnja iduće godine, kao i skorašnjem izlasku specijalnog izdanja dječjeg romana "Bum Tomica" za koji je stvorila čak 80 likova.

''Stvaranje rukama savršena je stvar za sve ljude, a rad reciklažom posebno. Reciklaža potiče jačanje kreativnosti, a potom se sve to preslika i na naš život. Brže razmišljaš, prije dođeš do rješenja, okretniji si, sretniji, snalažljiviji i lakše kročiš životom. Ljudskije. Promatraš, gledaš, razmišljaš. Okupiraš misli ljepšim stvarima. Život je predivan, unatoč svim situacijama koje nam nosi. Pravo je čudo da možemo to sve osjetiti i imati priliku biti tu. Ljudi su se zaboravili igrati i biti zahvalni. Zaboravili smo koliko smo sretni što imamo sva osjetila i što je život ustvari čaroban'', zaključuje ova nadarena umjetnica.