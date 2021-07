Voditeljica restorana koja je napustila posao da bi snimala seksi filmove sa svojim suprugom, danas zarađuje više od 20.000 funti (oko 175.000 kuna) - mjesečno.

Railey Diesel zarađivala je 2500 funti mjesečno u londonskom restoranu prije nego što se odlučila spakirati i početi dijeliti razuzdane videozapise na OnlyFansu tijekom pandemije.

Ona i njezin suprug, koji je radio kao glavni kuhar, sada su na dobrom putu da spreme u džep 300.000 funti ove godine zahvaljujući uspjehu na popularnoj platformi za odrasle.

Nikad nije spavala s drugim muškarcem

Railey kaže da voli svoj posao i uzvratila je hejterima koji je prozivaju da "prodaje svoje tijelo" inzistirajući da je ovo samo najnovije poglavlje u njezinoj "lijepoj ljubavnoj priči".

"Moj je suprug jedini muškarac s kojim sam ikad spavala. Mnogo ljudi kaže da prodajem svoje tijelo, ali ja samo prodajem videozapise. Nikad nisam spavala s drugim muškarcem, kako to prodaje moje tijelo?", zapitala se Railey u razgovoru za Mirror.

“Sve sam to napravila s osobom u koju sam se zaljubila još u petom razredu. Mi smo srodne dušice iz djetinjstva. Snimamo videozapise koji pokazuju koliko se volimo, to nije poput pornografije ili prodaje tijela, to je samo prekrasna ljubavna priča", pojasnila je.

Zbog pandemije su ostali bez posla

Supružnici, koji sada oboje imaju 31 godinu, preselili su se zajedno u London kada su imali 19 godina i počeli raditi u ugostiteljstvu. Međutim, njihovi su se životi zaokrenuli kada je prošle godine objavljeno prvo zaključavanje, zbog kojega su ostali bez posla u restoranu.

"Covid nam je promijenio život. Suprug i ja radili smo u ugostiteljstvu više od 10 godina u Londonu. Kad je udario koronavirus, nismo bili sigurni kako ćemo preživjeti. Nismo znali kada će se restorani otvoriti. Ne možete se osloniti na to da će vas drugi ljudi podržati u teškim vremenima", kazala je Railey.

"Otkrili smo OnlyFans i zaključili da će to biti uzbudljiva stvar za našu vezu, a ujedno ćemo i zarađivati lijep novac", priznala je.

Obitelj ne zna čime se oni zapravo bave

Par je napustio London sat vremena prije nego što je drugo zaključavanje stupilo na snagu i preselio se u Španjolsku, gdje su započeli svoje OnlyFans putovanje postavljanjem videa u kojem vode ljubav.

Railey je sada glavna izvođačica na njihovu zajedničkom računu, dok njezin suprug prvenstveno radi iza kamere, a povremeno se pojavljuje u nekom od njezinih sadržaja. Također joj retušira slike i pomaže joj da napravi smiješne videozapise za svoje stranice na društvenim mrežama.

Ovoj 31-godišnjakinji je novi posao poboljšao brak i podigao samopouzdanje. Railey i njezin suprug trenutno štede sav novac za ulaganje u nekretnine i putovanja oko svijeta.

Istinsku prirodu svog posla skrivali su od voljenih jer su neki njihovi rođaci "prilično staromodni". Ona je kreirala umjetničko ime Railey Diesel kako bi zaštitila svoju obitelj, koja vjeruje da ona vodi jednu internetsku tvrtku.