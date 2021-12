Konobarica iz Arkansasa Ryan Brandt, koja je od skupine dobrih samaritanaca dobila napojnicu od 4.400 dolara (oko 29.000 kuna), a koju je trebala podijeliti s kolegom, dobila je otkaz nakon što ju je upravitelj restorana Oven and Tap prisilio da mu da većinu novca, piše Daily Mail.

Vlasnik tvrtke za nekretnine Grant Wise u tom je restoranu organizirao gala večeru za pripadnike svog kluba, a svaki od njih dao je napojnicu od 100 dolara. Wise je potom Ryan dao ček na iznos od 4.400 dolara te joj je rekao da tu svotu podijeli s kolegom koji ih je također posluživao.

Dirnuta Ryan ostala je u suzama, no ne zadugo jer joj je upravitelj restorana rekao da će napojnicu morati podijeliti sa svim kolegama.

"Rečeno mi je da novac dam voditelju smjene te da moj dio iznosi 20 posto. U tri i pol godine, koliko tamo radim, nikada od mene nisu tražili da dijelim napojnicu sa svim kolegama", kazala je Ryan.

Pomoć konobarima u pandemiji

Brandt, koja je studirala španjolski na Sveučilištu u Arkansasu, rekla je da je bila "očajna" što se morala odreći velike napojnice jer je taj novac planirala upotrijebiti novac za otplatu studentskog kredita.

Nekoliko dana kasnije, Wise je saznao da je ona dobila otkaz iz restorana jer mu se požalila. On je, naime, gala večeru na kojoj svaki gost daje napojnicu od 100 dolara, organizirao u svom omiljenom restoranu kako bi pomogao konobarima koji su posebno ekonomski stradali za vrijeme pandemije koronavirusa.

On je prije večere nazvao restoran kako bi se uvjerio da oni nemaju politiku dijeljena napojnica na sve zaposlenike ili da ne uzimaju napojnice od svojih zaposlenika. Kad su mu iz restorana potvrdili da oni to ne rade, bukirao je termin za gala večeru.

Počela je raditi u drugom restoranu

Kad je saznao da su oni ipak od Ryan uzeli novac, pokušao je kontaktirati vlasnika restorana, no bezuspješno. On se vratio u restoran kako bi joj ponovo dao novac. No, saznao je da je ona ubrzo nakon toga dobila otkaz.

"Ne razumijem zašto bi se to dogodilo jednoj tako slatkoj i dobrodušnoj ženi", napisao je na društvenim mrežama te je započeo akciju prikupljanja novčane pomoći kako bi se pomoglo Ryan dok je nezaposlena.

Iz restorana su za medije poručili da su postupili prema svojim propisima i pravilima te da ne komentiraju slučajeve svojih zaposlenika.

U međuvremenu Ryan je počela 8. prosinca raditi u drugom restoranu, a Wise je za nju prikupio 8.700 dolara u akciji koja za cilj ima pomoći ovoj ženi da se snađe nekoliko mjeseci.