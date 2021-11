Manekenka Kazumi Squirts (24), iz Miamija u Kaliforniji, u poliamornoj je vezi i posjećuje seksualne zabave kako bi povećala broj svojih ljubavnika. Ona, naime, želi imati seks s 1.000 muškaraca prije nego što napuni 30 godina, piše Daily Star.

Kazumi je do sada spavala s njih 500, a poznata je po tome što zarađuje milijune na golišavim objavama na OnlyFansu. Ona tvrdi da je seks njena "životna misija".

"Iskreno, prestala sam brojati nakon 98. ili tako nešto. Sve sam ih zapisivala na tajni popis, a davala sam im zvjezdice ako bili stvarno dobri ili srca ako sam gajila osjećaje prema njima. Imala sam čudnu životnu misiju da se poseksam s muškarcem iz svake zemlje. Ali na kraju sam morala izbrisati taj popis jer ga je moj bivši dečko pronašao i pobjesnio je", ispričala je Kazumi.

Nije ju briga što ljudi misle o njoj

Ona misli da je spavala s 500 muškaraca do svoje 21 godine nakon što je posjetila brojne seksualne zabave i orgije. Jednom je čak tvrdila da je spavala s 50 muškaraca u jednoj noći nakon što je bila na prvom spoju s dečkom pa je završila na orgijama.

"Nije mi to bio prvi put da sam bila na svingerskoj zabavi ili zamijenila partnere. Smatram da je predivno to što mogu slijediti svoje seksualne nagone. Želim ukloniti stigmu oko toga što sam spavala s mnoštvom muškaraca… Koristim zaštitu i redovito se testiram. Radi se o čistoj zabavi", kazala je.

Kazumi, koja je u poliamornoj vezi s dečkom, želi udvostručiti broj muškaraca s kojima se seksala prije nego što navrši 30 godina te ima velike planove za slavlje kad to napravi.

"Na dobrom sam putu da dođem to tog broja. Planiram napraviti veliku seksualnu zabavu sa svim svojim prijateljima i sačuvati veliko finale za nekoga posebnog… Nije me briga ako ljudi misle da sam spavala s previše muškaraca, to se njih ne tiče", istaknula je.