HOĆETE LI SE SAD CIJEPITI? / Ona je OnlyFans senzacija: 'Pošaljite mi dokaz, pošaljem vam gole fotke'; Tvrdi da su joj od druge doze narasle grudi

Seksi Influencerica i model Kazumi Squirts (24) iz Miamija najpoznatija je po svojim razgolićenim fotografijama i videima koje dijeli po društvenim mrežama i OnlyFansu. Ona je također poznata i po mnogim plastičnim operacijama, a posebice povećanju stražnjice. No, Kazumi će ostati upamćena i po ponudi koju daje na društvenim mrežama. Naime, one nudi besplatne gole fotografije svima koji se cijepe protiv Covida-19. Također, ona tvrdi da je dobila "velike grudi" kao nuspojavu cijepljenja Pfizerom. "Ja sam itekako za cijepljenje i smatram da bi to svatko trebao napraviti. Nadam se da ću sa svojom ponudom natjerati antivaksere da promjene mišljenje o cjepivu... Kad sam se cijepila drugom dozom, dobila sam velike grudi kao nuspojavu", kazala je Kazumi. Ona je otkrila da je njena ponuda itekako urodila plodom. Ljudi joj šalju svoje potvrde o cijepljenju, a ona im zauzvrat pošalje fotografije na kojima je gola.