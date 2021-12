Švicarska spada među zemlje koje su legalizirale eutanaziju. Kod njih je 2020. godine eutanazirano 1300 osoba, a kako bi se umiranje olakšalo onima koji pate, legalizirana je i prva kapsula za umiranje na svijetu, piše RTL.HR.

Kapsula se zove Sarco Suicide Pod, a nalikuje na lijes s prozorima. Kad klijenti uđe u nju, mora odgovoriti na nekoliko pitanja, a nakon toga pritisne gumb te odabire gdje će umrijeti, npr. u idiličnoj prirodi.

Bez gušenja i panike

Do smrti dolazi za 30 sekundi jer razina kisika brzo padne s 21 posto na jedan posto. Kapsula se nakon toga napuni dušikom te klijent umire od nedostatka kisika, bez gušenja i panike.

Sarco Suicide Pod osmislio je i kreirao direktor proeutanazijske grupe Exit International Philip Nitschke.

"Teško je prodati nešto što ljudi koriste kako bi okončali svoj život i zato sam zadovoljan kad vidim da sam stvorio nešto korisno i nešto što ću učiniti besplatnim. U Švicarskoj kako bi dobili lijekove koji se koriste mora doći liječnik i odobriti primjenu lijeka. Liječnik vas mora posjetiti i odrediti da ste bolesni. Sa Sarcom ne morate ništa od toga učiniti, ne koriste se lijekovi i to je jedna od stvari koje mi se sviđaju. Vi ste odlučili da je došlo vrijeme da umrete i ja ću to poštovati i pokušati vam to omogućiti", kazao je.