Kandidati o uspomenama za Net.hr: Bulj je bio ministrant, a Lozo su ukrali ukrase

Božić je jedan od najvažnijih kršćanskih blagdana kojim se obilježava rođenje Isusa Krista, a slavi se 25. prosinca. To je vrijeme kada se obitelji okupljaju te njeguju obiteljske tradicije poput odlaska na svetu misu polnoćku, kićenja božićnog drvca, pripreme raznih slastica i svečanih obroka, pjevanja božićnih pjesama i sl.

Kandidati i kandidatkinje za predsjednika i predsjednicu Hrvatske za Net.hr otkrili su što za njih predstavlja Božić, kako su u djetinjstvu provodili blagdane, imaju li neke posebne obiteljske tradicije te su nam prepričali zanimljive zgodice iz djetinjstva vezane za blagdansko vrijeme.

MOST-ov kandidat za predsjednika Miro Bulj rekao je da je Božić za njega "proslava Boga koji nam daruje svoga sina u malom Isusu".

"Božić je za mene blagdan radosti i nade, proslava Boga koji nam daruje svoga sina u malom Isusu. Božić nas iznova uvijek na to podsjeća kako Ljubav Božja u svom Sinu spašava svijet", kazao je.

Bulj je kao dječak blagdane provodio s obitelji u crkvi te je bio ministrant, a polnoćka je za njega "imala posebnu draž". No, nije bilo lako slaviti Božić u vrijeme Jugoslavije, kaže.

"Božićne blagdane smo provodili u obitelji i crkvi. Bio sam ministrant, polnoćka je imala posebnu draž, nakon polnoćke čestitanje od kuće do kuće. Ujutro škola, Jugoslavija je bila, pa su neki nastavnici gledali i čije su oči umorne… U kući je majka spremala kolače, kitili smo bor sestre i ja. Majka nas je učila da se za taj blagdan ispovjedimo i da činimo dobra djela. To je bila bit. Posuli bi uvijek malo slamice oko borića i Betlehema koji bi uređivali sami i to je bi znak da čekamo Isusa u našoj kući. Majka nas je učila da je ta slamica dobrodošlica Isusu koji se rodio u štalici", ispričao je.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Miro Bulj

'Božić je najtopliji kršćanski blagdan'

Bulju se u sjećanje duboko urezalo pjevanje božićnih pjesama u selu i pucnjava iz tondina (naprava za pucanje).

"Posebne zgode su pjevanje božićnih pjesama u selu, ali i pucnjava iz tondina, to je tada bilo posebno gušt, da se čuje da slavimo, ne zaboravimo bila je Jugoslavija. Imao je Božić u sebi i tu notu ponosa i prkosa", rekao je.

Bulj je kao posebnu blagdansku obiteljsku tradiciju izdvojio "paljenje Badnjaka na kominu".

"U mojoj obitelji se pali Badnjak na kominu. To je nekada radio moj ćaća, ulazio bi s Badnjakom u kuću i pozdravljao nas s 'Hvaljen Isus, na dobro vam došla Badnja večer i Isusovo porođenje'. To sada činim ja i nastojim to prenijeti na svoje sinove", istaknuo je.

Predsjednička kandidatkinja stranke DOMiNO Branka Lozo otkrila je da joj je Božić "najdraži od svih blagdana" te ga slavi vjerski s obitelji.

"Božić je najtopliji kršćanski blagdan, to je blagdan okupljanja, pa i oni koji nemaju vlastitu obitelj, druže se s prijateljima i slave Božić na najveseliji način. Osobno mi je Božić najdraži od svih blagdana, a doživljavam ga i slavim vjerski s obitelji. Kod nas su izložene jaslice, slavimo Isusov rođendan! Veseli me svečano prostiranje stola, ili stolova - da budem preciznija, 18 nas je u najužoj obitelji!", rekla je.

"Na Badnjak, dan uoči Božića kitimo bor, kuhamo za sutradan i pečemo kolače. No, na taj dan postimo, poslužujemo samo jedno jelo. Predvečer, kad već padne mrak, okupljamo se oko okićenog bora, pomolimo se i s veseljem otvaramo poklone. Veselje i smijeh uz božićne pjesme ispraćaju Badnjak i dočekuju Božić! Mladi idu na polnoćku", otkrila je Lozo.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell Branka Lozo

"Božić kod nas započinje misom, nastavlja se obiteljskim ručkom koji onda traje satima. Uključuje i posjete drugih članova obitelji, čestitanje, darivanje, veselje i radost. Tih dana se svi samo smješkamo, trebali bismo se više fotografirati!", dodala je.

'Sve su kutije s ukrasima bile ukradene'

Lozo nam je otkrila i kako je provodila Božić kad je bila djevojčica.

"U djetinjstvu su i Badnjak i Božić bili radni dani. Na Badnjak je tata kupovao bor, kad su mi braća porasla, oni su preuzeli ritual, kupnju i nošenje do kuće, bor je morao biti velik do plafona! A u našem stanu - plafoni visoki! Uvijek smo čekali da se svi okupimo, mi, djeca, iz popodnevnog turnusa, onda smo zajednički kitili bor, svi se oko njega okupili, obavezno smo se pomolili, pa smo dobivali darove. Svatko bi dobio po jedan poklon. Sjećam se posebnog veselja kad smo pod bor dobili nove sanjke, ili drugom zgodom predivne zimske veste. Meni se jako sviđala bratova vesta pa sam je te zime ponekad posuđivala bez njegovog znanja i onda bih se cijeli dan morala skrivati po školi da me on ne vidi! Nakon podjele poklona bismo večerali, stol je bio prostrt svečano u blagovaonici. Večera bi završila kasno, taman da se stigne na polnoćku", ispričala je.

Lozo je otkrila kako su jednog Badnjaka iz podruma njenoj obitelji lopovi ukrali ukrase za božićno drvce te kako je na Božić naučila lekciju o opraštanju.

"Jednom zgodom, na Badnjak navečer tata je nakon postavljanja bora otišao u podrum po božićne ukrase i ustanovio da su vrata spremišta provaljena i da su sve kutije s ukrasima ukradene! Mi, djeca, smo bili neutješno tužni, razočarani činjenicom da netko krade božićne ukrase! I tada je nastupila mama, tješeći nas, da ako su nekome naše božićne lampice i ukrasi toliko značili da ih ukrade, da možda na taj način sebi uljepša Božić, da mi to moramo oprostiti. Tata se potom žurno uputio do nekog dućana pred zatvaranje i kupio od ukrasa što se još nudilo, i božićne lampice su opet osvijetlile naš dom. Lekcija o opraštanju naučena! Baš za Božić!", kazala je.

Lozo nam je otkrila i neke blagdanske tradicije svoje velike obitelji.

"Danas, kad sva naša djeca već imaju svoje obitelji, odredili smo neka pravila da svi budu zadovoljni. Ta pravila uključuju roditelje i obitelji supružnika naše djece. Tako se jedne godine svi kod nas okupimo na Badnjak, a za Božić su slobodni ići kod obitelji supružnika, Iduće godine je obratno, su svi kod nas na Božić, a kod druge obitelji idu na Badnjak. Meni taj ritam paše, tako i tako sam najsretnija kad se svi okupimo kod nas, bez obzira je li Badnjak ili Božić! Povrh toga smo reducirali poklone nakon što je u nekom trenutku zaista nastupila inflacija poklona, zamislite samo broj poklona dok je svatko kupovao svakome! Sada već dulji niz godina izvlačimo početkom prosinca ime iz šešira - tajnu osobu iz obitelji i njoj kupujemo poklon, tako da svatko po jedan poklon kupi i jedan poklon dobije. Iznos koji se smije potrošiti je limitiran, simbolički. To izvrsno funkcionira", ispričala je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Niko Tokić Kartelo

'Iščekivanje dolaska mame i tate iz Njemačke'

Poduzetnik i nezavisni predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo otkrio je da Božić "nije samo blagdan, već i prilika da pokažemo zahvalnost za sve što imamo".

"Božić za mene predstavlja vrijeme ljubavi, zajedništva i nade. To je trenutak kada se podsjećamo na ono što je zaista važno – obitelj, prijatelji i mir. Božić nije samo blagdan, već i prilika da pokažemo zahvalnost za sve što imamo i da se podsjetimo koliko je važno darivati ljubav, a ne samo poklone."

Na pitanje "Kako ste u djetinjstvu provodili blagdane", odgovorio je:

"U mom djetinjstvu, najljepši dio Božića bio je iščekivanje dolaska mame i tate iz Njemačke. Nažalost, to nije bilo svake godine, pa je svaki put kad bi došli bio poseban i nezaboravan. Kićenje bora bilo je pravo veselje, posebice jer smo imali običaj koristiti starinske ukrase koji su nosili priče iz prošlih Božića. Te su mi uspomene ostale urezane u srce."

Tokić Kartelo prisjetio se svoje najdraže blagdanske uspomene kada je postao Djed Mraz.

"Jedna od najdražih uspomena mi je trenutak kad sam prvi put postao Djed Mraz. Djeca su bila mala, a ja sam se stvarno potrudio ući u ulogu – od brade do crvenog odijela. Iako su mi kćeri danas odrasle, i dalje se zabavljamo oko te tradicije. Unuci se smiju, ali i dalje vjeruju u tu čaroliju, baš kao i moje kćeri. Neki rituali jednostavno nikad ne izgube svoju magiju", rekao je.

Tokić Kartelo otkrio nam je omiljenu blagdansku tradiciju u njegovoj obitelji.

"Svaki Badnjak oblačim odijelo Djeda Mraza i dijelim poklone, što je postala omiljena tradicija u našoj obitelji. Osim toga, kićenje bora i zajednička večera su trenutci kad svi stajemo, zahvalni što smo zajedno. Svake godine u obitelj unosimo duh zajedništva i smijeha, jer vjerujem da su blagdani upravo to – čarolija koju stvaramo zajedno", istaknuo je.

Ostali kandidati i kandidatkinje za predsjednika i predsjednicu Hrvatske, Ivana Kekin, Marija Selak Raspudić, Tomislav Jonjić, Dragan Primorac i Zoran Milanović do zaključenja ovog teksta nisu se oglasili o svojim tradicijama za blagdane.

