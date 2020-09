Kako provesti vikend u Dubrovniku? Pogledajte što sve obići u dva dana odmora

Ako uživate u putovanjima, sada je pravo vrijeme za novu avanturu.

Od svih godišnjih doba, za putovanja najviše preferiramo jesen. Temperature su ugodne, dani još uvijek dovoljno dugi, priroda divna u svojim bojama i nema napornih gužvi. Zvuči idealno, zar ne? Ako tražite inspiraciju za svoje jesensko putovanje, na pravom ste mjestu jer donosimo vikend-listu za uživanje u Dubrovniku.

Ovaj dragulj s juga idealna je destinacija za romantičan bijeg u dvoje, ali i za obitelji te solo istraživanje. Osvaja svojom monumentalnom kulturnom i povijesnom baštinom, gostoljubivim domaćinima, bogatom ponudom lokalnih specijaliteta te veličanstvenom prirodom. Jednostavno, morate ga vidjeti i zaljubiti se u njega.

Ako imate priliku, nemojte dvojiti oko dolaska u ovaj raj na Mediteranu te iskoristite priliku za uživanje u raznolikoj ponudi dubrovačke jeseni.

ŠTO DOŽIVJETI?

U prošlosti su nas branile od napada, a danas privlače milijune posjetitelja iz cijeloga svijeta. Naravno, govorimo o Dubrovačkim gradskim zidinama. Ovaj impresivni primjer fortifikacijske arhitekture jedan je od najbolje očuvanih u Europi, a njegovu važnost je potvrdio i UNESCO uvrštavanjem na listu svjetske baštine. Zidine se protežu na gotovo dva kilometra, a okružuju cijeli stari grad. Ako ste prvi put u Dubrovniku, šetnja zidinama je možda najbolji način da upoznate grad. Na ovaj način ćete doživjeti Dubrovnik iz drugačije perspektive i upiti svu njegovu ljepotu jer svakim korakom otkrivate nove vizure grada i obale.

Osim zidina, omiljena lokacija za razgledavanje je tvrđava Lovrijenac. Ona je još jedan izvrsno očuvan primjer obrambene građevine, a krasi je nadimak „Gibraltar Dubrovnika“ zbog važne obrambene funkcije u prošlosti. Nalazi se izvan gradskih zidina pa s nje možete uživati u pogledu na stari grad opasan zidinama. Danas je uloga tvrđave prenamijenjena te služi za održavanje ceremonija ili kazališnih predstava tijekom Dubrovačkih ljetnih igara. Mlađima će možda ova tvrđava biti zanimljiva jer je služila i kao kulisa megapopularne serije Game of Thrones. Odlična stvar je što ulaznica za zidine vrijedi i za Lovrijenac (i tvrđavu Revelin), stoga ne propustite obići i ovaj arhitektonski biser.

Nezaobilazno mjesto na našoj listi ima Knežev dvor. Nekada je imao ulogu sjedišta vlade i kneza Dubrovačke Republike, a danas se u njemu nalazi povijesni muzej u kojemu možete vidjeti primjere starog dubrovačkog novca, oružja, odora i ostalih starina. Također, on je danas i omiljeno mjesto za izvođenje koncerata stoga ako naletite na kakav koncert u Kneževom dvoru za vrijeme svog odmora, ne propustite priliku uživati u glazbi u ovom predivnom ambijentu.

U daljnjem istraživanju Dubrovnika sigurno će vam za oko zapeti i elegantna palača Sponza iz 16. stoljeća. Inicijalno se u palači carinila roba koja je u Dubrovnik stizala iz svih krajeva svijeta, a danas je u njoj smješten arhiv koji vrijedno čuva povijest grada. Ispred palače se često održavaju razne manifestacije, a najpopularnija je sigurno otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara.

Dubrovnik nudi i pregršt predivne sakralne arhitekture, a među najpoznatijim primjerima su sigurno crkva sv. Vlaha i dubrovačka katedrala. Barokna crkva sv. Vlaha posvećena je zaštitniku grada, a njemu u čast se svake veljače u Gradu održava i festa Svetog Vlaha koju svakako preporučujemo da dođete i doživite. U dubrovačkoj katedrali se čuvaju brojni dragocjeni predmeti, poput vrijednih relikvija, a možete uživati i u raskošnim baroknim oltarima te vrijednim umjetničkim slikama koje krase unutrašnjost.

Nakon razgledavanja starog grada, vrijeme je da odahnete uz kakav fini zalogaj i lokalnu kapljicu. Srećom, gastro ponuda Dubrovnika je izuzetno bogata pa izbora ima za svaki apetit. Od konoba koje nude tradicionalne specijalitete i lokalne proizvode do vrhunskih i „fusion“ restorana koji nude svoje reinterpretacije svjetskih kuhinja. Ne propustite domaće adute, poput dubrovačke rozate, šporke makarule, jela ispod peke ili ribljih menija. Nećete ostati ni gladni ni razočarani.

Uz dobru hranu ide i dobro vino, a cijeli jug Hrvatske je poznat do velikom izboru autohtonih domaćih sorti. Obavezno kušajte crna vina s Pelješca, bijela vina s Korčule te dubrovačku malvaziju.

Još ideja za obilazak:

Tvrđava Revelin

Dom Marina Držića

Muzej Rupe

Akvarij

Ljekarna Male braće, jedna od najstarijih u svijetu

PRIRODNE LJEPOTE

U neposrednoj blizini Dubrovnika smjestili su se Elafitski otoci (“jelenji otoci”) koji se sastoje od 13 otočića. Tri najveća otoka ujedno su i jedina naseljena (Koločep, Lopud i Šipan). Kojigod otok da izaberete za razgledavanje, nećete pogriješiti. Provedite divan dan na moru, guštajući u pogledu na prekrasne krajolike i plaže. Uživati u relaksirajućoj mirnoći prirode možete i na Lokrumu. Na njemu se nalazi posebni rezervat šumske vegetacije, a omiljeno je izletište i lokalaca i turista! Svaki metar ovog otočića izgleda fotogenično i tajanstveno, od plaža i tvrđave do egzotičnog botaničkog vrta.

Ako, pak, ne stignete na svom vikend-putovanju obići Dubrovački arhipelag, ljepotu obale možete doživjeti i na dubrovačkim plažama. Bez obzira je li vrijeme za kupanje ili ne, vrijedi ih razgledati! Jedna od popularnijih je plaža Banje. Omiljena je gostima zbog odlične lokacije i spektakularnog pogleda koji puca na zidine i Lokrum, a plaža nudi i brojne aktivnosti, poput vaterpola ili odbojke pa zabave sigurno neće nedostajati.

Plaža sveti Jakov udaljena je kilometar od Dubrovnika, a ime je dobila po crkvi koja se nalazi na litici iznad plaže. Napominjemo da se do plaže spušta strmim stepenicama pa budite oprezni prilikom silaska, a postoji mogućnost i organizacije prijevoza brodom do plaže i natrag pa imajte i tu opciju u vidu. Lokacija za ugodnu šetnju ima mnogo, a lijepo vrijeme uvijek izmami šetače u uvalu Lapad. Ova omiljena dubrovačka šetnica, osim predivnih plaža, nudi još hrpu aduta, od kafića i restorana do sportskih aktivnosti i dječjih igrališta. Lapad svakako ne smijete propustiti posjetiti.

Još jedno mjesto za stvaranje nezaboravnih uspomena je brdo Srđ. Nalazi se na 415 metara nadmorske visine, a panorama sa Srđa oduzima dah te vam omogućuje da iz nove perspektive zavolite Dubrovnik. Na vrh možete doći žičarom, autom ili pješice.

Također, kod zapadnog ulaza u grad možete doći i razgledati izvor rijeke Omble. Ondje se smjestilo nekoliko naselja koja zajedno čine Rijeku dubrovačku. Osim predivne prirode i bogate populacije raznih ptica, na ovom mjestu možete pronaći brojne renesanse ljetnikovce pa će svi ljubitelji umjetnosti i arhitekture posebno uživati u ovom doživljaju.

JESEN U DUBROVNIKU

Dubrovnik je i ovu jesen pripremio niz zanimljivih događanja za svoje građane, ali i za goste. Tako ćete od 24. do 27. rujna moći iskusiti jedinstveni gastronomski događaj Good Food Festival. Ovo je već sedmo izdanje festivala, a svi foodiji će moći uživati u bogatom programu raznih menija, gastro tura i kušanja vina. Festival se inače održavao u listopadu, ali se zbog posebne epidemiološke situacije prebacio na kraj rujna kako bi se iskoristilo toplo vrijeme i prostor na otvorenom.

Osim vrhunskih gastro delikatesa, kroz rujan i kolovoz je najavljen niz izvrsnih koncerata u Kneževom dvoru, što je izvrsna prilika da osjetite svu moć ovog ambijenta. Od Naire Asatryan na klaviru (22.9.), jazz fusion trojca More Love Ensemble(25.9.) do koncerta komorne glazbe (29.09.), možete pronaći zvuk za ama baš svako uho.

Također, u kazalištu Marina Držića, 26. rujna možete pogledati gostovanje šibenskog HNK-a i njihovu izvedbu Krležine Lede. Ovo genijalno djelo hrvatske dramske književnosti se ne propušta, kao ni izvrsna produkcija šibenskog HNK.

Kroz rujan i listopad pripremljeni su i edukativni sadržaji, točnije od 5. rujna do 24. listopada, kada se održavaju radionice „Učimo dubrovački“. Odvijaju se u sklopu projekta „Kultura u điru“ koje organiziraju dubrovačke knjižnice, a radionice su namijenjene svim zainteresiranima za bolje upoznavanje dubrovačke povijesti i kulture. Ako vas zanimaju detalji brojnih jesenskih evenata, više informacija pronađite na službenim stranicama grada.

Kao što vidite, atrakcija i događaja je mnogo, a mi smo tek zagrebli površinu bogate dubrovačke ponude. Istražite naše prijedloge te složite svoj plan obilaska prema vlastitom tempu i vremenu. Dubrovnik u jesen ima nešto magično te pruža jedinstveno iskustvo za sebe. Njegovu punu ljepotu i lokalni identitet možete osjetiti samo ako sami dođete stoga ne dvoumite nimalo. Vidimo se ove jeseni u Dubrovniku.

Sadržaj producirao RTL Digital u suradnji s TZ Dubrovačko-neretvanske županije prema najvišim uredničkim standardima.