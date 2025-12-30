Kako ponovno uhvatiti ritam bez grižnje savjesti: top 7 izbor proizvoda koji vam u tome mogu pomoći

Blagdani su iza nas, a s njima i dani u kojima smo bez grižnje savjesti uživali u kolačima, kasnim večerama i malo opuštenijem ritmu. I dok se često čini da se od nas već 1. siječnja očekuje potpuni reset i povratak u strogu rutinu, detox i ambiciozni planovi za vježbanje i treniranje, istina bi trebala biti puno jednostavnija i nježnija prema tijelu.

Umjesto naglih rezova i promjena, puno je korisnije krenuti malim koracima. Zima, manjak sunca, kraći dani i povratak u ubrzani tempo lako nas mogu iscrpiti, zato je važno podržati organizam iznutra, i to kroz zdravu hranu, kvalitetne dodatke prehrani, dovoljno odmora te laganom povratku treninzima bez forsiranja organizma.

U tome vam mogu pomoći proizvodi za sport i dodaci prehrani iz dm-a koji organizmu nadoknađuju ono što mu nedostaje, pomažu u kontroli viška kilograma i olakšavaju povratak u dobru formu.

Pritom, prilikom kupnje ovih proizvoda za sport i mršavljenje, instant napitaka i dodataka prehrani od 1.1.2026. do 15.1.2026. očekuju vas posebne pogodnosti jer aktivacijom kupona u 'Moj dm' aplikaciji ostvarujete 10× više bodova na svojoj dm active beauty kartici.

U katalogu koji vrijedi od 1. siječnja, pronašli smo 7 odličnih proizvoda koji svaki na svoj način pomaže organizmu da se vrati u formu, a dostupni su u dm trgovinama i u dm online shopu.

Equilibra Multivitamini & Minerali osmišljeni su kao svakodnevna podrška organizmu, s kombinacijom 13 vitamina i 10 minerala u troslojnoj tableti koja se otpušta postupno tijekom dana. Svaki sloj ima svoju ulogu od “brzih” vitamina koji pomažu energiji i koncentraciji, preko minerala važnih za mozak i metabolizam, do “sporih” vitamina koji doprinose obrani organizma i zaštiti od slobodnih radikala.

Tijelo će nam to brzo pokazati i to tako što će nas opskrbiti s više energije, boljom koncentracijom i manjim osjećajem težine i uloženog napora u svakodnevnim obavezama.

Polleo Sport Zoe Nutrition donosi novitet koji će se svidjeti svima koji žele jednostavnu, ali učinkovitu podršku aktivnom životnom stilu. Riječ je o whey proteinu s dodatkom visokokvalitetnog ribljeg kolagena, koji se lako probavlja i brzo apsorbira.

S tek 112 kalorija po porciji, ovaj protein pomaže opskrbiti tijelo važnim aminokiselinama i podržava oporavak nakon treninga. Kombinacija hidroliziranog koncentrata i izolata sirutke, uz kolagen, inulin, probavne enzime i vitamin C, čini ga praktičnim izborom za žene koje žele ostati u formi, a bez puno kompliciranja.

Tijekom fizičkog napora, tijelo gubi više magnezija nego što često mislimo, a njegov manjak brzo se može pokazati kroz umor, iscrpljenost, grčeve u mišićima ili nemiran san. Upravo zato važno je na vrijeme nadoknaditi izgubljeni magnezij, osobito nakon treninga ili napornog dana.

Weider tekući magnezij s vitaminom C u ampulama jednostavan je način da podržite tijelo kada mu je to najpotrebnije. Osim što pomaže kod grčeva i iscrpljenosti, može biti koristan i u razdobljima užurbanog načina života, kada prehrana i ritam često nisu idealni. Pogodan je i za trudnice koje se susreću s grčevima, naravno uz savjetovanje s liječnikom.

Čak i kad smo čvrsto odlučili i posvetili se cilju povratka u formu, to ne znači da se moramo odreći baš svih užitaka. Jedan od užitaka u kojem je čak preporučljivo uživati je Sportness meki proteinski keks s komadićima čokolade.

Odličan je izbor kada vam se jede nešto slatko, a istovremeno želite unijeti više proteina. Ima malo šećera, a zahvaljujući visokom udjelu proteina pomaže u očuvanju mišićne mase i zdravlju kostiju.

A zašto ne biste omiljeni obrok djetinjstva iskusili u nešto drugačijem ruhu, onom koji će dodatno podržati vaše napore u teretani? Čokolino Protein Power Whey donosi poznati, omiljeni okus u nešto snažnijoj, proteinskoj verziji. Riječ je o praktičnom obroku koji spaja proteine, vitamine i minerale, što je idealno kada vam treba brz, ali hranjiv obrok.

Na bazi riže i zobi, uz dodatak kvalitetnih proteina sirutke, ovaj Čokolino pruža dozu energije i sitosti, bilo da ste u pokretu, nakon treninga ili jednostavno želite ukusnu pauzu u danu.

Ako se već pripremate za fazu pojačanog treninga, svakako porazmislite i o tome da svojem organizmu pružite dodatnu količinu energije.

Weider L-Carnitine ampule donose visoku dozu kvalitetnog L-karnitina koji pomaže pretvoriti masnoće u energiju, osobito tijekom treninga ili dijete. U kombinaciji s kolinom, podržavaju i energiju tijela i mentalni fokus, što ovaj pripravak čini praktičnim saveznikom u aktivnim danima.

Medo-flor je praktičan dodatak prehrani za djecu i odrasle, u obliku praškastog napitka u vrećicama koje lako možete ponijeti sa sobom. Spoj 12 vitamina i 6 minerala obogaćen je medom, matičnom mliječi, propolisom, L-karnitinom i zelenim čajem, što ga čini jednostavnom podrškom svakodnevnoj energiji.

Zahvaljujući pažljivo odabranoj kombinaciji sastojaka, Medo-flor doprinosi smanjenju umora, podržava imunitet i pomaže normalnom funkcioniranju živčanog sustava, idealno u danima kada vam treba dodatni poticaj.

U svakom slučaju, važno je podsjetiti se da zdravi život ne počinje određenim datumom. Počinje onog trenutka kada prestanemo juriti za savršenstvom i počnemo slušati signale vlastitog tijela. Nakon blagdana naše tijelo najčešće ne traži drastične mjere, već lagani povratak ravnoteži: više sna, malo više kretanja, lakšu prehranu, rutinu koja nas neće dodatno iscrpiti i obeshrabriti.

Povratak u rutinu ne mora biti stresan niti popraćen osjećajem krivnje. Naprotiv, može biti prilika da ponovno uspostavimo odnos sa sobom koji je održiv, realan i dugoročan. Jer briga o sebi nije projekt sa strogo definiranim deadlineom, briga o sebi je proces koji započinje svaki put kada odlučimo biti malo pažljiviji prema vlastitim potrebama i vlastitom organizmu.

