Rijetko tko ne preferira kupnju na veliko. No, pri tome trebate biti oprezni jer neke proizvode ne valja uzimati u pretjeranim količinama, a posebice one za njegu kože. To se najviše odnosi na kreme za sunčanje, piše portal Real Simple.

Kada je riječ o pravilnom spremanju i odlaganju krema za sunčanje, doista ne želite zabrljati. Naime, istekla ili pokvarena krema za sunčanje može nanijeti veliku štetu vašoj koži, a s obzirom na to da je rak kože najdijagnosticiraniji oblik raka u svijetu, važno je da je koristite odgovorno.

Dvije stručnjakinje otkrile su kako pravilno čuvati kreme za sunčanje te kako zbrinuti proizvode kojima je istekao rok trajanja, a koji nisu korišteni. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) zahtijeva da kreme za sunčanje budu djelotvorne tri godine, čak i ako su već otvorene.

Čuvajte kreme na sobnoj temperaturi

"Ako krema za sunčanje koju koristite ima datum isteka na pakiranju, svakako je upotrijebite prije tog datuma", rekla je dermatologinja dr. Brooke Jeffy.

"Ako vaša krema za sunčanje nema datum isteka, možete pretpostaviti da će biti djelotvorna ​​tri godine nakon datuma kupnje, pod uvjetom da je pohranjena na sobnoj temperaturi."

Kozmetička kemičarka Krupa Koestline tvrdi da je najbolje na pakiranje zapisati kada ste kremu kupili te je baciti ako su prošle tri godine. Ako sumnjate da je vašoj kremi za sunčanje možda istekao rok trajanja, ona predlaže da potražite znakovite znakove propadanja: tekstura ili promjena boje, vodenast sadržaj, tamnija boja te čudan miris.

Izbjegavajte vlažna mjesta

Sve proizvode za uljepšavanje, uključujući i kremu za sunčanje treba čuvati izvan izravnog svjetla i na hladnom mjestu te ju treba držati podalje od vlažnih mjesta poput kupaonice kako se ne bi stvorila plijesan.

"Uvijek preporučujem nanošenje kreme za sunčanje u zatvorenom prostoru prije izlaska, ali ako ju trebate držati kod sebe, zamotajte ju u ručnik i držite u hladu ili u hladnjaku", rekla je dr. Jeffy.

Ambalažu kreme za sunčanje treba reciklirati, dok njen sadržaj ne smijete isprazniti u odvod, već je najbolje da ga odložite u kantu za smeće. Kako biste zaštitili okoliš, možete se zaštititi od sunca na druge načine kako biste minimalizirali potrebu za kremom za sunčanje. "Minimizirajte svoj utjecaj na okoliš nošenjem zaštitne odjeće i šešira širokog oboda, boravkom u hladu i izbjegavanjem podnevnih aktivnosti na otvorenom ako je moguće", rekla je dr. Jeffy.