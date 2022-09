Glasni susjedi nikome nisu nepoznanica tko živi u stanu. I dok mnogi šute i trpe, jedan je Redditovac odlučio uzeti stvari u svoje ruke.

"Živim u staroj zgradi u Švabiji i zvuk prolazi kroz zidove kao kroz papir, ali narcisoidni kretenoid s druge strane zida brije da je super ideja svaki dan cijelo popodne rokat šugavu švapsku rep komercijalu na sound sistem sa subwooferima. Ne da mi se ići regularnim putem jer mi se ne da sudit s kretenom pa me zanima ima li tko kakvih drugih iskustava što se može napravit da je efikasno, a da nije agresiva tipa da mu skršim vrata i polupam lampu u naletu bijesa?", upitao je Hrvat ostale korisnike, no vrlo je brzo dodao nove komentare na svoju objavu.

"Nemam sad para, inače bih kupio woofer, prislonio mu na zid i bubnuo neku je*ački iritantnu frekvu u vrijeme kad gad spava ili stavio isto to i otišao nekamo preko vikenda pa nek mu drnda cijeli zid i otpada žbuka, ko mu je*e mater. Ne podnosim samožive entitled šu*ke, najgori soj ljudi bez konkurencije", rekao je te dodao i posljednji edit.

"EDIT: Prošlo je deset, majmuni su se i dalje nastavili naderavat uz glasnu muziku, po*izdio sam i počeo im lupat po vratima šakom iz sve snage. Lupao sam jedno minutu, no šu*ci nisu imali mu*a otvorit vrata, ali su za sad kao bubice. Ako ih čujem ponovo ide murija. Od sad svaki put kad čujem buku, idem na vrata i lupam kao manijak iz sve snage. Majku ti je*em, ako do sad nisam imao dijagnozu, sad je imam, pa nek se za*ebavaju", napisao je Redditovac koji će sada zasigurno mirnije spavati.

"Preseli se u Slavonski Brod, tamo nećeš imati susjeda", "Ja sam svojim susjedima stavio zvučnik preko puta prozora i puštao 'The wheels on the bus' jedno 10 sati na najglasnije. Kad ti se ta pjesmica uvuče u glavu, nisi svoj 10 dana. Smirili su se nakratko pa su opet krenuli pa sam morao ponoviti tretman. Nakon toga je bio mir", "Naplakao sam se od smijeha", pisali su mu ostali Redditovci.