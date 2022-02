Jedan korisnik Reddita iz Hrvatske zapodjenuo je aktualnu raspravu o ratu koja je potaknula korisnike na dinamičnu raspravu.

Na društvenoj mreži je pitao: "U svjetlu dosadašnjih događanja, je li vam žao što je ukinut obvezni vojni rok ili što niste išli u vojsku?"

Dalmatinci ne žele ni čuti za rat

Jedan Šibenčanin mu je odgovorio: "Ne. Vojni rok je ionako šest miseci dr*anja drugin pothranjenin pe*erima, nakon kojeg ti daju da ispucaš dva rafala iz puške stare 30 godina i to je to. Radije s tin parama kupiti opremu, educirati zapovjedni kadar, unaprijediti oklop ili avijaciju, uzeti dronove, itd."

Dubrovčanina je pitanje isprovociralo: "Je*ala vas vojska i je*ali vas ratovi i je*ala vas države i politika!"

"Zašto toliko ljudi svr*ava na tu vojsku? Ljudi, jeste maloumni? Nabrijavanje na vojsku, rat i oružje mogu opravdati samo ispodprosječnom inteligencijom", zaključio je jedan korisnik.

Neke je tema međusobno posvađala

Jedan korisnik je rekao svoje mišljenje: "Ne, kakav bolestan um moraš imati da ti SADA bude žao, što, svidjelo ti se gledati kako ljudi ubijaju jedni druge pa ti je žao što i ti nisi dobio priliku? Vojni rok možda i ima neke korisne stvari koje bi ljudima pomogle kroz život kao civilu, ali gledati na njega s oduševljenjem zbog želje za puškaranjem okolo je WTF. Nije ti to plejka."

Na njegov odgovor se nadovezao drugi korisnik: "Isuse, što nije u redu s tvojom glavom? Čovjek pita bi li trebalo osposobiti vojni rok kako bi bila veća šansa obrane od napadača. Ne kako bi sada Hrvatska postala je*eno britansko carstvo i vodila ratove po cijelom svijetu. Kako uopće možeš doći do takvog zaključka?"

Treći korisnik je zaključio: "Prije bi Hrvatska trebala uvesti bolje satove hrvatskog jezika. Također na vojnom roku naučiš ku*ac i mi realno nemamo novca da možemo omogućiti svakoj osobi kada napuni 18 godina i vojno je sposobna, smještaj, hranu i trening, čak i da odlučimo biti seksistički nastrojeni, bilo bi nam preskupo i samo slati vojno sposobne muškarce na vojni rok."

Drugima je žao što ne znaju koristiti pušku

"Da jer mislim da bih se puno lakše obranio da znam i da imam naviku baratati oružjem", rekao je jedan korisnik.

Drugi se složio s njim: "Da, znao bih rukovati oružjem."

Ostali su im na to rekli: "To se nauči za 10 minuta ili na terenu. Ali, ne daj Bože. U Domovinskom ratu su ljudi prije samog rata prolazili brzinsku obuku u vojarni. Nije im imalo neke koristi što su bili u JNA. To je iskustvo mog tate, haha."

Ostali su zaključili očito

Jedan korisnik je izrazio svoj stav: "Imamo dovoljno novca i ima sto puta pametnijih stvari za potrošiti ih umjesto na nešto potpuno beskorisno poput vojnog roka. Svrha vojnog roka je da imaš veliku vojsku kojoj ne moraš davati plaće. Tome služe ročnici. Zemlja koja nema veliku granicu koja treba konstantnu masovnu obranu nema potrebe za tim."

Dok je Hercegovac zaključio: "Pitaš glupo pitanje, 99% ljudi ovdje bi brusilo pete čim bi krenula nevolja prema nama jer ne shvaćaju da ti prije ili kasnije ponestane mjesta za bježanje. Treba uvesti vojni rok jer kada ti napadnu državu i ako ljudi pobjegnu, tko će ju obraniti. Eto, u Ukrajini vojska daje oružje civilima da se brane."